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Reforma Electoral: el Gobierno busca aprobar la suspensión de las PASO antes de fin de año

Apoyado en las buenas noticias que llegan desde el Congreso, el Ejecutivo trató el proyecto en un nuevo encuentro que encabezó Karina Milei con la mesa política. El efecto arrastre de Javier Milei con el que también buscan destacarse en los comicios del próximo año.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Reunión de la mesa política del Gobierno.
Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia
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En otro de los proyectos que el Gobierno de Javier Milei tiene como prioridad, la mesa política trató la reforma electoral como el nuevo objetivo para debatir en el Congreso.

El Ejecutivo pretende debatir el proyecto con la posibilidad de votar lista completa en la Boleta Única de Papel.

En el oficialismo creen que ese mecanismo puede producir un mayor arrastre de la candidatura presidencial sobre las listas legislativas.

Boleta Única de Papel Foto: Cámara Electoral

El proyecto también permite acuerdos de adhesión entre agrupaciones nacionales y distritales bajo determinadas condiciones.

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Sin embargo, uno de los puntos centrales es la eliminación de las PASO. El proyecto deroga el régimen de primarias nacionales, pero en el Gobierno reconocen que la negociación parlamentaria se concentra actualmente en conseguir, como mínimo, que no se realicen en 2027.

El proyecto se trata en comisiones del Senado, pero el debate aún no tiene fecha de tratamiento porque el Gobierno necesita apoyo de los bloques aliados.

PASO 2021, elecciones, foto prensa
Elecciones PASO

La reforma necesita una mayoría especial. El artículo 77 de la Constitución establece que los proyectos que modifican el régimen electoral o de partidos políticos deben reunir la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara. En el Senado, eso implica alcanzar 37 votos.

Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el armador político Eduardo Lule Menem, vicejefe de Gabinete, Ignacio Devit, el asesor presidencial, Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Reforma electoralReformas del GobiernoElecciones PASO
Matias Greisert
Matias Greisert

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Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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