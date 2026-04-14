EN VIVO | Atlético de Madrid vs. Barcelona por Champions League 2025-2026: minuto a minuto del partido
El partido se juega desde las 16:00 en el Riyadh Air Metropolitano.
Atlético de Madrid vs Barcelona por Champions League 2025-2026: Minuto a minuto en vivo
40´ ¡Barcelona se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ferran Torres fue bloqueado por Juan Musso.
37´ ¡Atlético de Madrid se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Antoine Griezmann fue bloqueado por Eric García.
36´ Saque de arco para Barcelona
Desde el fondo la pone en juego Joan García.
30´ Gooool de Atlético de Madrid
Ademola Lookman marca para Atlético de Madrid con asistencia de Marcos Llorente.
28´ ¡Barcelona se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Gavi fue bloqueado por Juan Musso.
28´ Córner para Barcelona
Ejecuta el tiro de esquina Lamine Yamal.
24´ ¡Barcelona se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Fermín López fue bloqueado por Juan Musso.
23´ Gooool de Barcelona
Ferran Torres marca para Barcelona con asistencia de Dani Olmo.
22´ Saque de arco para Atlético de Madrid
Desde el fondo la pone en juego Juan Musso.
21´ Saque de arco para Barcelona
Desde el fondo la pone en juego Joan García.
21´ ¡Tiro desviado de Atlético de Madrid!
Disparo de Antoine Griezmann y el remate se va afuera.
10´ Saque de arco para Barcelona
Desde el fondo la pone en juego Joan García.
10´ Córner para Atlético de Madrid
Ejecuta el tiro de esquina Antoine Griezmann.
9´ ¡Atlético de Madrid se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Koke fue bloqueado por Gavi.
8´ ¡Barcelona se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Dani Olmo fue bloqueado por Juan Musso.
8´ Saque de arco para Barcelona
Desde el fondo la pone en juego Joan García.
7´ ¡Tiro desviado de Atlético de Madrid!
Disparo de Ademola Lookman y el remate se va afuera.
3´ Gooool de Barcelona
Lamine Yamal marca para Barcelona con asistencia de Ferran Torres.
0´ Córner para Barcelona
Ejecuta el tiro de esquina Fermín López.
0´ ¡Barcelona se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lamine Yamal fue bloqueado por Juan Musso.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Riyadh Air Metropolitano, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Atlético de Madrid y Barcelona por Champions League 2025-2026 será arbitrado por Clément Turpin.
Formación confirmada de Atlético de Madrid
Titulares
- (1) Juan Musso
- (15) Clément Lenglet
- (24) Robin Le Normand
- (16) Nahuel Molina
- (3) Matteo Ruggeri
- (14) Marcos Llorente
- (22) Ademola Lookman
- (6) Koke
- (20) Giuliano Simeone
- (19) Julián Álvarez
- (7) Antoine Griezmann
Suplentes
- (31) Salvador Esquivel
- (13) Jan Oblak
- (32) Javier Boñar
- (34) Julio Díaz
- (30) Dani Martinez
- (11) Thiago Almada
- (5) Johnny Cardoso
- (23) Nicolás González
- (4) Rodrigo Mendoza
- (21) Obed Vargas
- (10) Álex Baena
- (9) Alexander Sorloth
Entrenador: Diego Simeone
Formación confirmada de Barcelona
Titulares
- (13) Joan García
- (2) João Cancelo
- (24) Eric García
- (23) Jules Koundé
- (18) Gerard Martín
- (8) Pedri
- (16) Fermín López
- (10) Lamine Yamal
- (20) Dani Olmo
- (6) Gavi
- (7) Ferran Torres
Suplentes
- (31) Diego Kochen
- (25) Wojciech Szczesny
- (4) Ronald Araújo
- (3) Alejandro Balde
- (17) Marc Casadó
- (36) Álvaro Cortés
- (42) Xavi Espart
- (21) Frenkie de Jong
- (43) Tommy Marqués
- (28) Roony Bardghji
- (9) Robert Lewandowski
- (14) Marcus Rashford
Entrenador: Hans Flick
¿Quién transmite el partido de Atlético de Madrid y Barcelona?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Atlético de Madrid vs. Barcelona por la Champions League 2025-2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Atlético de Madrid recibe a Barcelona en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 16:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.