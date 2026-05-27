Atlético Mineiro vs Puerto Cabello Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Atlético Mineiro vs. Puerto Cabello, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Miércoles, 27/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Arena MRV, ubicado en Belo Horizonte.

¿Por dónde ver en vivo Atlético Mineiro vs. Puerto Cabello, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Atlético Mineiro y Puerto Cabello se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 4, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Atlético Mineiro vs. Puerto Cabello, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Rey Hilfer, Leandro, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Atlético Mineiro recibe a Puerto Cabello por Copa Sudamericana 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Arena MRV y el pitazo inicial se escuchará a las 19:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!