Cienciano vs Juventud Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Cienciano vs. Juventud, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Miércoles, 27/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cuzco.

¿Por dónde ver en vivo Cienciano vs. Juventud, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Cienciano y Juventud se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 3, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Cienciano vs. Juventud, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Falcón Pérez, Yael, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Cienciano y Juventud válido por Copa Sudamericana 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cuzco.