América de Cali Vs Macará Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan América de Cali vs. Macará, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Jueves, 28/05/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, ubicado en Cali.

¿Por dónde ver en vivo América de Cali vs. Macará, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre América de Cali y Macará se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de América de Cali vs. Macará, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Díaz de Vivar Bogado, Mario Alberto, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre América de Cali y Macará válido por Copa Sudamericana 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 21:30, cuando comiencen las acciones en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.