RESULTADO FINAL | Boca Juniors 3 - Barcelona 0 por Copa Libertadores 2026
Terminó el partido en el Alberto J. Armando.
Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: Boca Juniors 3 - Barcelona 0. Las acciones llegaron a su fin en el estadio Alberto J. Armando de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los equipos se disponen a retirarse del campo para sacar conclusiones de lo mostrado hoy en la Copa Libertadores 2026.
Boca Juniors vs Barcelona por Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo
94´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Boca Juniors y Barcelona por Copa Libertadores 2026.
93´ Gooool de Boca Juniors
Ander Herrera marca para Boca Juniors con asistencia de Alan Velasco.
90´ Saque de arco para Barcelona
Desde el fondo la pone en juego José Contreras.
90´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Alan Velasco y el remate se va afuera.
91´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Leandro Brey.
90´ Fuera de juego en Boca Juniors
Posición adelantada de Exequiel Zeballos.
88´ ¡Tiro desviado de Barcelona!
Disparo de Sergio Núñez y el remate se va afuera.
89´ Córner para Barcelona
Ejecuta el tiro de esquina Héctor Villalba.
85´ Cambio en Boca Juniors
Entra Ander Herrera y sale Tomás Aranda.
85´ Cambio en Boca Juniors
Entra Alan Velasco y sale Leandro Paredes.
84´ Cambio en Boca Juniors
Entra Milton Giménez y sale Adam Bareiro.
84´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Ascacíbar fue bloqueado por José Contreras.
80´ Goool de Boca Juniors
¡Testazo letal! Santiago Ascacíbar anota para Boca Juniors tras conectar un cabezazo.
79´ Córner para Barcelona
Ejecuta el tiro de esquina Jonnathan Mina.
77´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.
76´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Adam Bareiro fue bloqueado por José Contreras.
72´ ¡Barcelona se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Javier Báez fue bloqueado por Lautaro Blanco.
72´ Cambio en Boca Juniors
Entra Exequiel Zeballos y sale Miguel Ángel Merentiel.
70´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Leandro Brey.
69´ ¡Tiro desviado de Barcelona!
Disparo de Jhonny Quiñónez y el remate se va afuera.
67´ Cambio en Barcelona
Entra Miguel Parrales y sale Luca Sosa.
60´ Cambio en Barcelona
Entra Jonnathan Mina y sale Gustavo Vallecilla.
60´ Cambio en Barcelona
Entra Sergio Núñez y sale Darío Benedetto.
58´ Fuera de juego en Boca Juniors
Posición adelantada de Santiago Ascacíbar.
58´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.
57´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tomás Aranda fue bloqueado por José Contreras.
56´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Ascacíbar fue bloqueado por José Contreras.
55´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Miguel Ángel Merentiel fue bloqueado por Alex Rangel.
54´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Leandro Brey.
51´ Tarjeta amarilla para Barcelona
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jhonny Quiñónez.
49´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Miguel Ángel Merentiel fue bloqueado por José Contreras.
46´ Fuera de juego en Boca Juniors
Posición adelantada de Santiago Ascacíbar.
45´ Cambio en Barcelona
Entra Héctor Villalba y sale Luis Ángel Cano.
45´ Cambio en Barcelona
Entra Byron Castillo y sale Jefferson Intriago.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Alberto J. Armando!
Resumen estadístico del primer tiempo.
49´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Alberto J. Armando! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
48´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Lautaro Di Lollo y el remate se va afuera.
43´ Fuera de juego en Boca Juniors
Posición adelantada de Adam Bareiro.
41´ Saque de arco para Barcelona
Desde el fondo la pone en juego José Contreras.
41´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Santiago Ascacíbar y el remate se va afuera.
41´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Leandro Brey.
37´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ayrton Costa fue bloqueado por Bryan Carabalí.
38´ Goool de Boca Juniors
¡Testazo letal! Lautaro Di Lollo anota para Boca Juniors tras conectar un cabezazo.
37´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Leandro Paredes.
34´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Leandro Paredes fue bloqueado por José Contreras.
34´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Adam Bareiro.
33´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Ascacíbar fue bloqueado por José Contreras.
21´ Fuera de juego en Barcelona
Posición adelantada de Darío Benedetto.
20´ Saque de arco para Barcelona
Desde el fondo la pone en juego José Contreras.
19´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Santiago Ascacíbar y el remate se va afuera.
19´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Adam Bareiro.
17´ Saque de arco para Barcelona
Desde el fondo la pone en juego José Contreras.
16´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Miguel Ángel Merentiel y el remate se va afuera.
14´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Leandro Brey.
12´ Fuera de juego en Boca Juniors
Posición adelantada de Leandro Paredes.
12´ Córner para Barcelona
Ejecuta el tiro de esquina Luis Ángel Cano.
11´ Córner para Barcelona
Ejecuta el tiro de esquina Luis Ángel Cano.
11´ Cambio en Boca Juniors
Entra Leandro Brey y sale Agustín Marchesín.
7´ ¡Barcelona se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Darío Benedetto fue bloqueado por Agustín Marchesín.
6´ Tarjeta amarilla para Barcelona
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jefferson Intriago.
2´ Tarjeta amarilla para Boca Juniors
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Adam Bareiro.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Alberto J. Armando, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Boca Juniors y Barcelona por Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Wilmar Roldán.
Formación confirmada de Boca Juniors
Titulares
- (1) Agustín Marchesín
- (3) Lautaro Blanco
- (32) Ayrton Costa
- (2) Lautaro Di Lollo
- (23) Marcelo Weigandt
- (36) Tomás Aranda
- (25) Santiago Ascacíbar
- (18) Milton Delgado
- (5) Leandro Paredes
- (28) Adam Bareiro
- (16) Miguel Ángel Merentiel
Suplentes
- (12) Leandro Brey
- (24) Juan Ignacio Barinaga
- (4) Nicolás Figal
- (26) Marco Pellegrino
- (15) Williams Alarcón
- (30) Tomás Belmonte
- (27) Malcom Braida
- (21) Ander Herrera
- (29) Ángel Romero
- (20) Alan Velasco
- (9) Milton Giménez
- (7) Exequiel Zeballos
Entrenador: Claudio Úbeda
Formación confirmada de Barcelona
Titulares
- (1) José Contreras
- (33) Javier Báez
- (18) Bryan Carabalí
- (14) Alex Rangel
- (3) Luca Sosa
- (4) Gustavo Vallecilla
- (35) Jefferson Intriago
- (32) Matías Lugo
- (28) Jhonny Quiñónez
- (9) Darío Benedetto
- (16) Luis Ángel Cano
Suplentes
- (22) Gabriel Cevallos
- (26) Byron Castillo
- (44) Jhonnier Chalá
- (12) Jonnathan Mina
- (27) Willian Vargas
- (7) Jandry Gómez
- (23) Tomás Martínez
- (5) Jean Carlos Montaño
- (15) Jonathan Perlaza
- (80) Sergio Núñez
- (11) Miguel Parrales
- (21) Héctor Villalba
Entrenador: César Farías
Así va la tabla de posiciones de Copa Libertadores 2026.
¿Quién transmite el partido de Boca Juniors y Barcelona?
Argentina: Disney+ Premium, Fox Sports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Boca Juniors vs. Barcelona por la Copa Libertadores 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Boca Juniors recibe a Barcelona en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.