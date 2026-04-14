EN VIVO | Cerro Porteño vs. Junior por Copa Libertadores 2026: minuto a minuto del partido
El partido se juega desde las 19:00 en el General Pablo Rojas.
Cerro Porteño vs Junior por Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo
Resumen estadístico del primer tiempo.
47´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el General Pablo Rojas! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
45´ Saque de arco para Junior
Desde el fondo la pone en juego Mauro Silveira.
44´ ¡Tiro desviado de Cerro Porteño!
Disparo de Édgar Páez y el remate se va afuera.
41´ Saque de arco para Cerro Porteño
Desde el fondo la pone en juego Alexis Martín.
40´ Tiro en el palo de Junior
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Teófilo Gutiérrez pega en el palo.
39´ Córner para Cerro Porteño
Ejecuta el tiro de esquina Édgar Páez.
37´ Tarjeta amarilla para Cerro Porteño
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Guillermo Benítez.
35´ ¡Cerro Porteño se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Marcelo Chaparro fue bloqueado por Mauro Silveira.
36´ Tarjeta amarilla para Junior
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Juan Ríos.
36´ ¡Junior se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Teófilo Gutiérrez fue bloqueado por Abel Luciatti.
35´ ¡Cerro Porteño se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Robert Piris da Motta fue bloqueado por Mauro Silveira.
34´ Córner para Cerro Porteño
Ejecuta el tiro de esquina Guillermo Benítez.
27´ Saque de arco para Junior
Desde el fondo la pone en juego Mauro Silveira.
25´ Tarjeta amarilla para Cerro Porteño
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Édgar Páez.
25´ ¡Junior se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Kevin Pérez fue bloqueado por Alexis Martín.
19´ Córner para Junior
Ejecuta el tiro de esquina Teófilo Gutiérrez.
16´ Córner para Cerro Porteño
Ejecuta el tiro de esquina Guillermo Benítez.
12´ Saque de arco para Cerro Porteño
Desde el fondo la pone en juego Alexis Martín.
11´ Saque de arco para Junior
Desde el fondo la pone en juego Mauro Silveira.
8´ Fuera de juego en Junior
Posición adelantada de Teófilo Gutiérrez.
6´ Saque de arco para Cerro Porteño
Desde el fondo la pone en juego Alexis Martín.
4´ ¡Cerro Porteño se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Marcelo Chaparro fue bloqueado por Daniel Rivera.
0´ ¡Junior se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Teófilo Gutiérrez fue bloqueado por Alexis Martín.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el General Pablo Rojas, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Cerro Porteño y Junior por Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Esteban Ostojich.
Formación confirmada de Cerro Porteño
Titulares
- (1) Alexis Martín
- (13) Guillermo Benítez
- (6) Abel Luciatti
- (22) Matías Pérez
- (23) Víctor Velázquez
- (35) Marcelo Chaparro
- (5) Jorge Morel
- (26) Robert Piris da Motta
- (27) Jonathan Torres
- (24) Édgar Páez
- (19) Pablo Vegetti
Suplentes
- (25) Roberto Fernández
- (33) Rodrigo Gómez
- (18) Rodrigo Melgarejo
- (14) Lucas Quintana
- (42) Víctor Sánchez
- (32) César Bobadilla
- (40) Mateo Klimowicz
- (8) Cristhian Paredes
- (16) Fabrizio Peralta
- (20) Wilder Viera
- (28) Carlos Franco
- (36) Freddy Noguera
Entrenador: Ariel Holan
Formación confirmada de Junior
Titulares
- (1) Mauro Silveira
- (33) Lucas Monzón
- (98) Jermein Peña
- (5) Daniel Rivera
- (34) Jhomier Guerrero
- (14) Juan Ríos
- (22) Jesús Rivas
- (26) Yeison Suárez
- (8) Yimmi Chará
- (29) Teófilo Gutiérrez
- (18) Kevin Pérez
Suplentes
- (30) Jefersson Martínez
- (3) Edwin Herrera
- (24) Jean Pestaña
- (80) Fabián Ángel
- (21) Joel Canchimbo
- (28) Guillermo Celis
- (7) Harold Rivera
- (20) Jannenson Sarmiento
- (70) Carlos Bacca
- (88) Bryan Castrillón
- (10) Luis Muriel
- (9) Guillermo Paiva
Entrenador: Alfredo Arias
Así va la tabla de posiciones de Copa Libertadores 2026.
¿Quién transmite el partido de Cerro Porteño y Junior?
Argentina: Disney+ Premium, Fox Sports 3 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Cerro Porteño vs. Junior por la Copa Libertadores 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Cerro Porteño recibe a Junior en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.