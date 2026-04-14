EN VIVO | Estudiantes vs. Cusco FC por Copa Libertadores 2026:

Estudiantes Vs Cusco FC Foto: Canal 26

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Estudiantes y Cusco FC válido por Copa Libertadores 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata.

Estudiantes vs Cusco FC por Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo

Resumen estadístico del primer tiempo.

48´ Fin del primer tiempo ¡Terminó la primera mitad en el Jorge Luis Hirschi! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

45´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival! El disparo al arco de Eric Meza fue bloqueado por Álvaro Ampuero. 45´ Entramos en los descuentos El árbitro señala que habrá 3´ minutos adicionales

45´ Saque de arco para Cusco FC Desde el fondo la pone en juego Pedro Díaz. 44´ ¡Tiro desviado de Estudiantes! Disparo de Lucas Piovi y el remate se va afuera.

43´ Tarjeta amarilla para Cusco FC El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lucas Colitto.

41´ Saque de arco para Estudiantes Desde el fondo la pone en juego Fernando Muslera. 40´ ¡Tiro desviado de Cusco FC! Disparo de Gabriel Carabajal y el remate se va afuera.

40´ Saque de arco para Cusco FC Desde el fondo la pone en juego Pedro Díaz.

37´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival! El disparo al arco de Edwuin Cetré fue bloqueado por Pedro Díaz.

34´ Saque de arco para Cusco FC Desde el fondo la pone en juego Pedro Díaz. 34´ ¡Tiro desviado de Estudiantes! Disparo de Edwuin Cetré y el remate se va afuera.

31´ Gooool de Cusco FC Lucas Colitto marca para Cusco FC.

29´ Tarjeta amarilla para Estudiantes El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lucas Piovi.

27´ Gooool de Estudiantes Facundo Farías marca para Estudiantes. 26´ ¡Cusco FC se acerca al arco rival! El disparo al arco de Gabriel Carabajal fue bloqueado por Fernando Muslera. 25´ Saque de arco para Cusco FC Desde el fondo la pone en juego Pedro Díaz.

22´ Fuera de juego en Cusco FC Posición adelantada de Facundo Callejo.

20´ Saque de arco para Cusco FC Desde el fondo la pone en juego Pedro Díaz.

18´ Saque de arco para Estudiantes Desde el fondo la pone en juego Fernando Muslera.

15´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival! El disparo al arco de Tiago Palacios fue bloqueado por Oswaldo Valenzuela. 15´ Saque de arco para Cusco FC Desde el fondo la pone en juego Pedro Díaz. 14´ ¡Tiro desviado de Estudiantes! Disparo de Mikel Amondarain y el remate se va afuera.

13´ Córner para Estudiantes Ejecuta el tiro de esquina Edwuin Cetré.

10´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival! El disparo al arco de Edwuin Cetré fue bloqueado por Pedro Díaz.

9´ Saque de arco para Cusco FC Desde el fondo la pone en juego Pedro Díaz. 8´ ¡Tiro desviado de Estudiantes! Disparo de Lucas Piovi y el remate se va afuera. 8´ Saque de arco para Cusco FC Desde el fondo la pone en juego Pedro Díaz. 8´ ¡Tiro desviado de Estudiantes! Disparo de Leandro González Pirez y el remate se va afuera. 7´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival! El disparo al arco de Guido Carrillo fue bloqueado por Aldair Fuentes. 7´ Córner para Estudiantes Ejecuta el tiro de esquina Edwuin Cetré.

4´ Fuera de juego en Cusco FC Posición adelantada de Facundo Callejo. 3´ Córner para Estudiantes Ejecuta el tiro de esquina Tiago Palacios. 2´ ¡Estudiantes se acerca al arco rival! El disparo al arco de Edwuin Cetré fue bloqueado por Aldair Fuentes.

2´ Saque de arco para Cusco FC Desde el fondo la pone en juego Pedro Díaz.

1´ ¡Tiro desviado de Estudiantes! Disparo de Guido Carrillo y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido! Se inicia el partido en el Jorge Luis Hirschi, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido? El partido de Estudiantes y Cusco FC por Copa Libertadores 2026 será arbitrado por José Cabero.

Formación confirmada de Estudiantes Titulares (16) Fernando Muslera

(13) Gastón Benedetti

(14) Leandro González Pirez

(20) Eric Meza

(24) Tomás Palacios

(32) Mikel Amondarain

(18) Edwuin Cetré

(11) Facundo Farías

(10) Tiago Palacios

(21) Lucas Piovi

(9) Guido Carrillo Suplentes (1) Fabricio Iacovich

(26) Ramiro Funes Mori

(40) Eros Mancuso

(4) Santiago Núñez

(28) Brian Aguirre

(22) Alexis Castro

(8) Gabriel Neves

(29) Fabricio Pérez

(7) José Sosa

(17) Joaquín Tobio Burgos

(27) Lucas Alario

(19) Adolfo Gaich Entrenador: Alexander Medina Formación confirmada de Cusco FC Titulares (28) Pedro Díaz

(6) Álvaro Ampuero

(15) José Bolívar

(8) Aldair Fuentes

(24) Marlon Ruidías

(27) Gabriel Carabajal

(22) Lucas Colitto

(77) Joel Herrera

(88) Diego Soto

(16) Oswaldo Valenzuela

(9) Facundo Callejo Suplentes (13) Andy Vidal

(32) Julinho Astudillo

(37) Gu-Rum Choi

(2) Carlos Gamarra

(5) Miguel Aucca

(10) Iván Colman

(14) Carlos Diez

(7) José Manzaneda

(17) José Alí Gutiérrez

(26) Nicolás Silva

(11) Juan Manuel Tévez

(21) José Zevallos Entrenador: Alejandro Orfila

Así va la tabla de posiciones de Copa Libertadores 2026.

¿Quién transmite el partido de Estudiantes y Cusco FC? Canales de TV y streaming por países:



Argentina: Disney+ Premium, Flow Sports se encargan de pasar el partido esta noche.