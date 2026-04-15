EN VIVO | Liga de Quito vs. Mirassol por Copa Libertadores 2026: minuto a minuto del partido
El partido se juega desde las 23:00 en el Rodrigo Paz Delgado.
Liga de Quito vs Mirassol por Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo
18´ Saque de arco para Mirassol
Desde el fondo la pone en juego Walter Leandro Capeloza Artune.
18´ ¡Tiro desviado de Liga de Quito!
Disparo de Richard Mina y el remate se va afuera.
13´ Córner para Mirassol
Ejecuta el tiro de esquina Luiz Henrique Soares Firmino.
5´ Gooool de Liga de Quito
Yerlin Quiñónez marca para Liga de Quito.
5´ Córner para Liga de Quito
Ejecuta el tiro de esquina Leonel Quiñónez.
5´ ¡Liga de Quito se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Leonel Quiñónez fue bloqueado por João Victor Carroll Santana.
4´ Córner para Liga de Quito
Ejecuta el tiro de esquina Gabriel Villamil.
1´ ¡Liga de Quito se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Janner Corozo fue bloqueado por Walter Leandro Capeloza Artune.
0´ Saque de arco para Mirassol
Desde el fondo la pone en juego Walter Leandro Capeloza Artune.
0´ ¡Tiro desviado de Liga de Quito!
Disparo de Deyverson Brum Silva y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Rodrigo Paz Delgado, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Liga de Quito y Mirassol por Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Roberto Pérez.
Formación confirmada de Liga de Quito
Titulares
- (1) Gonzalo Valle
- (3) Richard Mina
- (23) Yerlin Quiñónez
- (33) Leonel Quiñónez
- (14) José Quintero
- (44) Luis Segovia
- (20) Fernando Cornejo
- (8) Jesús Pretell
- (15) Gabriel Villamil
- (16) Deyverson
- (13) Janner Corozo
Suplentes
- (22) Alexander Domínguez
- (30) Gian Franco Allala
- (31) Daniel De La Cruz
- (10) Alexander Alvarado
- (5) Kevin Minda
- (25) Patrick Ortiz
- (26) Josué Caicedo
- (28) Josué Cuero
- (11) Michael Estrada
- (9) Jeison Medina
- (7) Rodney Redes
- (99) Alejandro Tobar
Entrenador: Tiago Nunes
Formación confirmada de Mirassol
Titulares
- (22) Walter
- (20) Daniel Borges
- (34) João Victor
- (12) Victor Luis
- (2) Lucas Oliveira
- (33) Eduardo
- (27) Antonio Galeano
- (25) Neto Moura
- (26) Lucas Mugni
- (11) Negueba
- (9) Nathan Fogaça
Suplentes
- (90) Carlos Thomazella
- (23) Alex Muralha
- (3) Willian Machado
- (97) Rodrigues
- (8) Denilson
- (18) Gabriel Pires
- (17) Everton Galdino
- (10) Chico Kim
- (29) Tiquinho Soares
- (77) Alesson
- (96) Carlos Eduardo
- (95) Edson Carioca
Entrenador: Rafael Guanaes
¿Quién transmite el partido de Liga de Quito y Mirassol?
Argentina: Disney+ Premium, Fox Sports 2 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Liga de Quito vs. Mirassol por la Copa Libertadores 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Liga de Quito recibe a Mirassol en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 23:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.