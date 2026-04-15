Por Sebastián Coronati
miércoles, 15 de abril de 2026, 02:20
Liga de Quito Vs Mirassol Foto: Canal 26

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Liga de Quito y Mirassol por Copa Libertadores 2026. La pelota comenzará a rodar a las 23:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Liga de Quito vs Mirassol por Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo

18´ Saque de arco para Mirassol

Desde el fondo la pone en juego Walter Leandro Capeloza Artune.

18´ ¡Tiro desviado de Liga de Quito!

Disparo de Richard Mina y el remate se va afuera.

13´ Córner para Mirassol

Ejecuta el tiro de esquina Luiz Henrique Soares Firmino.

5´ Gooool de Liga de Quito

Yerlin Quiñónez marca para Liga de Quito.

5´ Córner para Liga de Quito

Ejecuta el tiro de esquina Leonel Quiñónez.

5´ ¡Liga de Quito se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Leonel Quiñónez fue bloqueado por João Victor Carroll Santana.

4´ Córner para Liga de Quito

Ejecuta el tiro de esquina Gabriel Villamil.

1´ ¡Liga de Quito se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Janner Corozo fue bloqueado por Walter Leandro Capeloza Artune.

0´ Saque de arco para Mirassol

Desde el fondo la pone en juego Walter Leandro Capeloza Artune.

0´ ¡Tiro desviado de Liga de Quito!

Disparo de Deyverson Brum Silva y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Rodrigo Paz Delgado, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Liga de Quito y Mirassol por Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Roberto Pérez.

Formación confirmada de Liga de Quito

Titulares

  • (1) Gonzalo Valle
  • (3) Richard Mina
  • (23) Yerlin Quiñónez
  • (33) Leonel Quiñónez
  • (14) José Quintero
  • (44) Luis Segovia
  • (20) Fernando Cornejo
  • (8) Jesús Pretell
  • (15) Gabriel Villamil
  • (16) Deyverson
  • (13) Janner Corozo

Suplentes

  • (22) Alexander Domínguez
  • (30) Gian Franco Allala
  • (31) Daniel De La Cruz
  • (10) Alexander Alvarado
  • (5) Kevin Minda
  • (25) Patrick Ortiz
  • (26) Josué Caicedo
  • (28) Josué Cuero
  • (11) Michael Estrada
  • (9) Jeison Medina
  • (7) Rodney Redes
  • (99) Alejandro Tobar

Entrenador: Tiago Nunes

Formación confirmada de Mirassol

Titulares

  • (22) Walter
  • (20) Daniel Borges
  • (34) João Victor
  • (12) Victor Luis
  • (2) Lucas Oliveira
  • (33) Eduardo
  • (27) Antonio Galeano
  • (25) Neto Moura
  • (26) Lucas Mugni
  • (11) Negueba
  • (9) Nathan Fogaça

Suplentes

  • (90) Carlos Thomazella
  • (23) Alex Muralha
  • (3) Willian Machado
  • (97) Rodrigues
  • (8) Denilson
  • (18) Gabriel Pires
  • (17) Everton Galdino
  • (10) Chico Kim
  • (29) Tiquinho Soares
  • (77) Alesson
  • (96) Carlos Eduardo
  • (95) Edson Carioca

Entrenador: Rafael Guanaes

Así va la tabla de posiciones de Copa Libertadores 2026.

¿Quién transmite el partido de Liga de Quito y Mirassol?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium, Fox Sports 2 se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Liga de Quito vs. Mirassol por la Copa Libertadores 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Liga de Quito recibe a Mirassol en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 23:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.