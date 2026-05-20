Palmeiras Vs Cerro Porteño Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Palmeiras vs. Cerro Porteño, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Miércoles, 20/05/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Allianz Parque, ubicado en São Paulo.

¿Por dónde ver en vivo Palmeiras vs. Cerro Porteño, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Palmeiras y Cerro Porteño se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Palmeiras vs. Cerro Porteño, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Falcón Pérez, Yael, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Palmeiras y Cerro Porteño por Copa Libertadores 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Allianz Parque de São Paulo.