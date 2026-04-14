EN VIVO | Nacional vs. Tolima por Copa Libertadores 2026: minuto a minuto del partido
El partido se juega desde las 19:00 en el Gran Parque Central.
Nacional vs Tolima por Copa Libertadores 2026: Minuto a minuto en vivo
Resumen estadístico del primer tiempo.
48´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Gran Parque Central! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
47´ Tarjeta amarilla para Tolima
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Brayan Rovira.
46´ ¡Tolima se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Junior Hernández fue bloqueado por Luis Mejía.
44´ Fuera de juego en Tolima
Posición adelantada de Jersson González.
45´ Córner para Tolima
Ejecuta el tiro de esquina Brayan Rovira.
43´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
40´ Tarjeta amarilla para Tolima
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Daniel Pedrozo.
36´ Tarjeta amarilla para Nacional
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Luciano Boggio.
33´ Fuera de juego en Tolima
Posición adelantada de Luis Sandoval.
31´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
17´ ¡Nacional se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Luciano Boggio fue bloqueado por Alvino Volpi Neto.
16´ Saque de arco para Nacional
Desde el fondo la pone en juego Luis Mejía.
15´ ¡Tiro desviado de Tolima!
Disparo de Junior Hernández y el remate se va afuera.
15´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
14´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
12´ Tarjeta amarilla para Tolima
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Luis Sandoval.
10´ Córner para Tolima
Ejecuta el tiro de esquina Brayan Rovira.
8´ Fuera de juego en Tolima
Posición adelantada de Adrián Parra.
7´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
6´ ¡Tiro desviado de Nacional!
Disparo de Sebastián Coates y el remate se va afuera.
3´ Saque de arco para Tolima
Desde el fondo la pone en juego Alvino Volpi Neto.
3´ ¡Tiro desviado de Nacional!
Disparo de Agustín Rogel y el remate se va afuera.
2´ Córner para Nacional
Ejecuta el tiro de esquina Nicolás Rodríguez.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Gran Parque Central, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Nacional y Tolima por Copa Libertadores 2026 será arbitrado por Yael Falcón Pérez.
Formación confirmada de Nacional
Titulares
- (1) Luis Mejía
- (15) Paolo Calione
- (4) Sebastián Coates
- (2) Agustín Rogel
- (30) Baltasar Barcia
- (6) Luciano Boggio
- (14) Nicolás Lodeiro
- (23) Lúcas Rodríguez
- (77) Nicolás Rodríguez
- (9) Maxi Gómez
- (7) Nicolás López
Suplentes
- (25) Ignacio Suárez
- (34) Federico Bais
- (5) Juan Pintado
- (32) Tomás Viera
- (10) Alexander dos Santos
- (56) Juan Garcia
- (39) Luciano Gonzalez
- (31) Rodrigo Martínez
- (27) Tomás Verón Lupi
- (19) Juan Cruz De Los Santos
- (18) Pavel Nuñez
- (11) Maximiliano Silvera
Entrenador: Jorge Bava
Formación confirmada de Tolima
Titulares
- (1) Neto Volpi
- (3) Jan Ángulo
- (2) Anderson Angulo
- (17) Cristian Arrieta
- (7) Jersson González
- (20) Junior Hernández
- (4) Daniel Pedrozo
- (80) Brayan Rovira
- (9) Luis Sandoval
- (6) Cristian Trujillo
- (24) Adrián Parra
Suplentes
- (22) Luis Marquínez
- (30) Shean Barbosa
- (5) Juan José Mera
- (33) Jherson Mosquera
- (32) Sebastián Guzmán
- (15) Juan Pablo Nieto
- (10) Juan Pablo Torres
- (28) Edwar López
- (29) Néifer Sánchez
Entrenador: Lucas González
Así va la tabla de posiciones de Copa Libertadores 2026.
¿Quién transmite el partido de Nacional y Tolima?
Argentina: Disney+ Premium, Fox Sports 2 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Nacional vs. Tolima por la Copa Libertadores 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Nacional recibe a Tolima en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.