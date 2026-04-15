EN VIVO | Palestino vs. MC Torque por Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto del partido
El partido se juega desde las 21:30 en el Municipal de La Cisterna.
6´ ¡Palestino se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Sebastián Gallegos fue bloqueado por Eduardo Agüero.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Municipal de La Cisterna, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Palestino y MC Torque por Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Derlis Benítez.
Formación confirmada de Palestino
Titulares
- (25) Sebastián Pérez
- (2) Vicente Espinoza
- (29) Ian Garguez
- (3) Enzo Roco
- (28) Dilan Zúñiga
- (5) Julián Fernández
- (18) Sebastián Gallegos
- (15) Francisco Montes
- (7) Bryan Carrasco
- (19) Nelson Da Silva
- (27) César Munder
Suplentes
- (1) Sebastián Salas
- (16) José Bizama
- (4) Antonio Ceza
- (23) Jason León
- (6) Fernando Meza
- (8) Nicolás Meza
- (24) Dilán Salgado
- (30) Ian Alegría
- (21) Martín Araya
- (9) Ronnie Fernández
- (20) Gonzalo Tapia
Entrenador: Cristian Muñoz
Formación confirmada de MC Torque
Titulares
- (1) Franco Torgnascioli
- (17) Eduardo Agüero
- (24) Gary Kagelmacher
- (5) Franco Pizzichillo
- (2) Franco Romero
- (26) Facundo Silvera
- (20) Gonzalo Montes
- (10) Esteban Obregón
- (8) Pablo Siles
- (18) Ramiro Lechini
- (9) Salomón Rodríguez
Suplentes
- (12) Mathías Aguiar
- (13) Gastón Rodríguez
- (15) Ezequiel Busquets
- (3) Kevin Silva
- (32) Sebastián Cáceres
- (23) Lucas Duré
- (14) Bautista Kociubinski
- (27) José Tarán
- (7) Luka Andrade
- (11) Nahuel da Silva
- (19) Diogo Guzmán
- (30) Juan Ignacio Quintana
Entrenador: Marcelo Méndez
¿Quién transmite el partido de Palestino y MC Torque?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN 3 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Palestino vs. MC Torque por la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Palestino recibe a MC Torque en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.