Selección Argentina Foto: REUTERS

La cuenta regresiva ya empezó para la Selección Argentina. Con la lista definitiva de 26 futbolistas ya oficializada, el equipo de Lionel Scaloni entra en la etapa decisiva de preparación para defender el título mundial en Norteamérica. El escenario no será improvisado: la base elegida será Kansas City, una ciudad que la AFA seleccionó después de inspecciones logísticas y operativas, mientras que el calendario previo al debut incluirá dos amistosos en Estados Unidos y una fase de grupos que ya marca un recorrido claro en el mapa.

Kansas City, la base que explica buena parte del plan de Argentina

La decisión de instalarse en Kansas City no responde solamente a una cuestión geográfica. Desde la AFA explicaron que la elección se tomó luego de varios viajes de inspección y de un informe final que ponderó especialmente las distancias entre sedes y las comodidades para la delegación. En otras palabras, no se trata solo de un lugar para dormir y entrenarse: es el centro desde donde la Selección buscará administrar mejor energías, traslados, tiempos de recuperación y rutina diaria en un torneo que será más extenso y exigente que otros Mundiales.

Selección Argentina; Lionel Messi; Nicolás Otamendi. Foto: X @Argentina

Ese punto cobra todavía más sentido cuando se observa el fixture. Argentina debutará en Kansas City ante Argelia y luego jugará sus siguientes dos partidos de grupo en Dallas, frente a Austria y Jordania. La hoja de ruta, entonces, presenta una lógica deportiva y logística: arrancar en la misma ciudad que funcionará como base y luego trasladarse a una sede repetida para las siguientes fechas reduce desgaste, evita una dispersión mayor y le permite al cuerpo técnico sostener una preparación más estable.

Los amistosos antes del Mundial: dos pruebas pensadas para llegar con ritmo

Antes del estreno oficial en la Copa del Mundo, el equipo de Scaloni afrontará dos encuentros de preparación en suelo estadounidense. El primero será el 6 de junio ante Honduras en Texas, mientras que el segundo se disputará el 9 de junio frente a Islandia en Alabama. La AFA confirmó ambos compromisos como parte de la puesta a punto final rumbo al torneo, en una ventana corta pero decisiva para afinar automatismos, evaluar respuestas físicas y dar rodaje competitivo al plantel definitivo.

El valor de esos amistosos va más allá del resultado. A esta altura de la temporada, la prioridad estará en que Argentina llegue al debut con una estructura reconocible, con los intérpretes ajustados a sus roles y con alternativas listas por si el Mundial exige modificaciones rápidas. En torneos largos, la planificación previa suele ser tan importante como el rendimiento del primer partido, y por eso estas dos pruebas aparecen como la última estación antes de que empiece el verdadero examen.

La lista de Scaloni: experiencia, jerarquía y una base campeona que sigue vigente

La lista definitiva de 26 jugadores ya fue presentada oficialmente y confirma una idea que viene sosteniéndose desde hace tiempo: Scaloni apuesta a la continuidad de la base campeona, aunque con retoques puntuales y nombres que llegan para ampliar variantes. Lionel Messi encabeza la convocatoria de un plantel que también mantiene piezas clave como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Entrenamiento de la Selección argentina. Foto: REUTERS

Al mismo tiempo, la nómina deja ver una combinación interesante entre jerarquía consolidada y renovación selectiva. En la convocatoria aparecen futbolistas que pueden ofrecer flexibilidad táctica y refrescar zonas del campo, una señal de que el entrenador piensa el torneo no solo desde el once ideal, sino también desde los diferentes escenarios que puede presentar una Copa del Mundo. El mensaje de fondo parece claro: la Selección mantiene una columna vertebral reconocible, pero también quiere llegar con recursos para adaptarse.

El debut ante Argelia y un grupo que exige empezar bien

Argentina integrará el Grupo J del Mundial 2026 junto con Argelia, Austria y Jordania. El primer partido será el 16 de junio ante Argelia en Kansas City, luego llegará el cruce con Austria el 22 de junio en Dallas y finalmente el cierre de la zona será ante Jordania el 27 de junio, también en Dallas. El cronograma ya está definido y deja un dato central: el campeón del mundo tendrá un recorrido inicial concentrado en Estados Unidos, sin cambios bruscos de país en la primera fase.

En ese contexto, el debut adquiere un peso determinante. Empezar con una victoria no solo ordena emocionalmente al grupo, también permite administrar mejor cargas, minutos y decisiones en las fechas siguientes. En un Mundial ampliado, donde la gestión del esfuerzo puede marcar diferencias, el primer paso deja de ser únicamente una formalidad de arranque y se convierte en una plataforma competitiva para encarar el resto del grupo con más margen.

Un plan armado para competir, no solo para llegar

La preparación de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026 muestra una idea integral: base definida, amistosos confirmados, plantel oficializado y recorrido de grupo ya trazado. No hay señales de improvisación. La AFA ya dejó en claro por qué eligió Kansas City, FIFA publicó el camino de la Albiceleste en el Grupo J y el cuerpo técnico ya cuenta con los 26 nombres que intentarán defender la corona conseguida en Qatar.

Por eso, más que una simple agenda de viaje, lo que aparece es un plan competitivo. Argentina llegará a Estados Unidos con la carga simbólica de ser el campeón vigente, pero también con una hoja de ruta pensada para sostener rendimiento, cuidar detalles y entrar al torneo con una preparación medida. El desafío será enorme, como siempre ocurre en un Mundial. Pero si algo deja esta organización previa es una sensación nítida: la defensa del título ya empezó mucho antes del pitazo inicial.