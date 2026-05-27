Libertad vs UCV Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Libertad vs. UCV, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Miércoles, 27/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Tigo La Huerta, ubicado en Asunción.

¿Por dónde ver en vivo Libertad vs. UCV, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Libertad y UCV se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Libertad vs. UCV, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Rodrigo Klein, Rafael, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Libertad y UCV por Copa Libertadores 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Tigo La Huerta de Asunción.