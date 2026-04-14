EN VIVO | São Paulo vs. O'Higgins por Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto del partido
El partido se juega desde las 19:00 en el Cicero Pompeu de Toledo.
Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre São Paulo y O’Higgins válido por Copa Sudamericana 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Cicero Pompeu de Toledo de San Pablo.
São Paulo vs O'Higgins por Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo
Resumen estadístico del primer tiempo.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de São Paulo y O'Higgins por Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Darío Herrera.
Formación confirmada de São Paulo
Titulares
- (23) Rafael
- (19) Lucas Ramon
- (13) Enzo Díaz
- (28) Alan Franco
- (2) Rafael Tolói
- (16) Damián Bobadilla
- (37) Artur
- (45) Lucca Marques
- (8) Marcos Antônio
- (9) Jonathan Calleri
- (10) Luciano
Suplentes
- (31) Carlos Coronel
- (21) Cedric Soares
- (4) Matheus Doria
- (54) Luis Osorio
- (18) Wendell
- (33) Luan Santos
- (94) Danielzinho
- (46) Pedro Ferreira
- (80) Cauly
- (34) Tetê
- (17) André Silva
- (14) Gonzalo Tapia
Entrenador: Roger Machado
Formación confirmada de O'Higgins
Titulares
- (31) Omar Carabalí
- (20) Leandro Díaz
- (3) Felipe Faúndez
- (21) Nicolás Garrido
- (6) Luis Pávez
- (24) Francisco González
- (11) Juan Leiva
- (7) Martín Sarrafiore
- (8) Felipe Ogaz
- (10) Bryan Rabello
- (9) Arnaldo Castillo
Suplentes
- (23) Diego Carreño
- (1) Jorge Peña
- (2) Cristián Morales
- (27) José Movillo
- (15) Benjamín Rojas
- (14) Martín Maturana
- (5) Gabriel Pinto
- (28) Benjamín Schamine
- (26) Rodrigo Godoy
- (30) Joaquín Tapía
- (32) Thiago Vecino
- (29) Bastián Yáñez
Entrenador: Lucas Bovaglio
Así va la tabla de posiciones de Copa Sudamericana 2026.
¿Quién transmite el partido de São Paulo y O'Higgins?
Argentina: DGO2 se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de São Paulo vs. O'Higgins por la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. São Paulo recibe a O'Higgins en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.