Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
martes, 14 de abril de 2026, 21:45
São Paulo Vs O'Higgins
São Paulo Vs O'Higgins Foto: Canal 26

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre São Paulo y O’Higgins válido por Copa Sudamericana 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Cicero Pompeu de Toledo de San Pablo.

São Paulo vs O'Higgins por Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo

Resumen estadístico del primer tiempo.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de São Paulo y O'Higgins por Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Darío Herrera.

Formación confirmada de São Paulo

Titulares

  • (23) Rafael
  • (19) Lucas Ramon
  • (13) Enzo Díaz
  • (28) Alan Franco
  • (2) Rafael Tolói
  • (16) Damián Bobadilla
  • (37) Artur
  • (45) Lucca Marques
  • (8) Marcos Antônio
  • (9) Jonathan Calleri
  • (10) Luciano

Suplentes

  • (31) Carlos Coronel
  • (21) Cedric Soares
  • (4) Matheus Doria
  • (54) Luis Osorio
  • (18) Wendell
  • (33) Luan Santos
  • (94) Danielzinho
  • (46) Pedro Ferreira
  • (80) Cauly
  • (34) Tetê
  • (17) André Silva
  • (14) Gonzalo Tapia

Entrenador: Roger Machado

Formación confirmada de O'Higgins

Titulares

  • (31) Omar Carabalí
  • (20) Leandro Díaz
  • (3) Felipe Faúndez
  • (21) Nicolás Garrido
  • (6) Luis Pávez
  • (24) Francisco González
  • (11) Juan Leiva
  • (7) Martín Sarrafiore
  • (8) Felipe Ogaz
  • (10) Bryan Rabello
  • (9) Arnaldo Castillo

Suplentes

  • (23) Diego Carreño
  • (1) Jorge Peña
  • (2) Cristián Morales
  • (27) José Movillo
  • (15) Benjamín Rojas
  • (14) Martín Maturana
  • (5) Gabriel Pinto
  • (28) Benjamín Schamine
  • (26) Rodrigo Godoy
  • (30) Joaquín Tapía
  • (32) Thiago Vecino
  • (29) Bastián Yáñez

Entrenador: Lucas Bovaglio

Así va la tabla de posiciones de Copa Sudamericana 2026.

¿Quién transmite el partido de São Paulo y O'Higgins?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO2 se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de São Paulo vs. O'Higgins por la Copa Sudamericana 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. São Paulo recibe a O'Higgins en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.