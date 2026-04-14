98´ Final del partido

No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Vasco da Gama y Audax Italiano por Copa Sudamericana 2026.

97´ Fuera de juego en Audax Italiano

Posición adelantada de Nicolás Aedo.

96´ Tarjeta amarilla para Audax Italiano

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Marcelo Ortiz.