RESULTADO FINAL | Vasco da Gama 1 - Audax Italiano 2 por Copa Sudamericana 2026
Terminó el partido en el Estádio Vasco da Gama.
Partido finalizado en el estadio Estádio Vasco da Gama de Río de Janeiro. ¿Qué indica el resultado? Vasco da Gama 1 - Audax Italiano 2. Así las cosas, los elencos se disponen a abandonar la cancha para, desde ya, ponerse a pensar en el siguiente desafío que tendrán por Copa Sudamericana 2026.
Vasco da Gama vs Audax Italiano por Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo
98´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Vasco da Gama y Audax Italiano por Copa Sudamericana 2026.
97´ Fuera de juego en Audax Italiano
Posición adelantada de Nicolás Aedo.
96´ Tarjeta amarilla para Audax Italiano
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Marcelo Ortiz.
93´ Tarjeta amarilla para Audax Italiano
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Nicolás Aedo.
92´ Córner para Vasco da Gama
Ejecuta el tiro de esquina Lucas Pitón Crivellaro.
90´ ¡Tiro desviado de Vasco da Gama!
Disparo de David Corrêa da Fonseca y el remate se va afuera.
90´ Córner para Vasco da Gama
Ejecuta el tiro de esquina Lucas Pitón Crivellaro.
90´ Cambio en Audax Italiano
Entra Diego Monreal y sale Franco Troyansky.
87´ Cambio en Vasco da Gama
Entra Adson Ferreira Soares y sale José Luis Rodríguez.
85´ Goool de Audax Italiano
¡Efectivo desde los 12 pasos! Franco Troyansky anota para Audax Italiano tras marcar de penal.
83´ Tarjeta amarilla para Vasco da Gama
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Hugo Moura Arruda da Silva.
82´ Roja directa para Vasco da Gama
¡A las duchas! El jugador de Vasco da Gama Carlos Cuesta es expulsado del partido.
82´ Penal para Audax Italiano
El árbitro marca falta de Carlos Cuesta y cobra la pena máxima a favor de Audax Italiano
78´ Fuera de juego en Audax Italiano
Posición adelantada de Franco Troyansky.
77´ Cambio en Audax Italiano
Entra Nicolás Aedo y sale Esteban Matus.
76´ Córner para Vasco da Gama
Ejecuta el tiro de esquina Lucas Pitón Crivellaro.
75´ ¡Vasco da Gama se acerca al arco rival!
El disparo al arco de José Luis Rodríguez fue bloqueado por Tomás Ahumada.
70´ Tarjeta amarilla para Vasco da Gama
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Andres Gómez.
66´ Córner para Vasco da Gama
Ejecuta el tiro de esquina Lucas Pitón Crivellaro.
65´ Cambio en Vasco da Gama
Entra Andres Gómez y sale Brenner Souza da Silva.
65´ Cambio en Vasco da Gama
Entra David Corrêa da Fonseca y sale Claudio Paul Spinelli.
63´ Saque de arco para Vasco da Gama
Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.
61´ Goool de Audax Italiano
¡Testazo letal! Michael Vadulli anota para Audax Italiano tras conectar un cabezazo.
61´ ¡Vasco da Gama se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lucas Pitón Crivellaro fue bloqueado por Raimundo Rebolledo.
59´ Cambio en Audax Italiano
Entra Diego Coelho y sale Giovani Chiaverano.
59´ Córner para Audax Italiano
Ejecuta el tiro de esquina Federico Mateos.
59´ Cambio en Audax Italiano
Entra Rodrigo Cabral y sale Marco Collao.
56´ ¡Audax Italiano se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Franco Troyansky fue bloqueado por Lucas Pitón Crivellaro.
54´ ¡Tiro desviado de Vasco da Gama!
Disparo de Hugo Moura Arruda da Silva y el remate se va afuera.
54´ Córner para Vasco da Gama
Ejecuta el tiro de esquina Lucas Pitón Crivellaro.
53´ ¡Vasco da Gama se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Claudio Paul Spinelli fue bloqueado por Tomás Ahumada.
51´ Córner para Audax Italiano
Ejecuta el tiro de esquina Marcelo Ortiz.
51´ ¡Audax Italiano se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Franco Troyansky fue bloqueado por Lucas de Freitas Molarinho Chagas.
50´ Tarjeta amarilla para Audax Italiano
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Marco Collao.
48´ ¡Tiro desviado de Vasco da Gama!
Disparo de Claudio Paul Spinelli y el remate se va afuera.
46´ ¡Tiro desviado de Audax Italiano!
Disparo de Raimundo Rebolledo y el remate se va afuera.
45´ Cambio en Vasco da Gama
Entra Thiago Henrique Mendes Ribeiro y sale .
45´ Cambio en Vasco da Gama
Entra Paulo Henrique y sale Nuno Gonçalo Rocha Moreira.
45´ Cambio en Vasco da Gama
Entra y sale .
45´ Cambio en Audax Italiano
Entra Paolo Guajardo y sale Oliver Rojas.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Estádio Vasco da Gama!
Resumen estadístico del primer tiempo.
52´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Estádio Vasco da Gama! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
49´ Córner para Audax Italiano
Ejecuta el tiro de esquina Federico Mateos.
47´ Gooool de Vasco da Gama
Brenner Souza da Silva marca para Vasco da Gama con asistencia de José Luis Rodríguez.
46´ ¡Tiro desviado de Audax Italiano!
Disparo de Esteban Matus y el remate se va afuera.
44´ ¡Tiro desviado de Audax Italiano!
Disparo de Federico Mateos y el remate se va afuera.
42´ Tarjeta amarilla para Audax Italiano
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Oliver Rojas.
34´ Tarjeta roja para Vasco da Gama
Joao Pedro Murilo de Paula Morais es expulsado del partido, luego de que el árbitro le mostrara la segunda tarjeta amarilla.
28´ Córner para Audax Italiano
Ejecuta el tiro de esquina Federico Mateos.
27´ Saque de arco para Audax Italiano
Desde el fondo la pone en juego Daniel Piña.
18´ Saque de arco para Vasco da Gama
Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.
17´ Saque de arco para Vasco da Gama
Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.
16´ ¡Tiro desviado de Audax Italiano!
Disparo de Esteban Matus y el remate se va afuera.
15´ Tarjeta amarilla para Vasco da Gama
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Joao Pedro Murilo de Paula Morais.
11´ ¡Vasco da Gama se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Joao Pedro Murilo de Paula Morais fue bloqueado por Esteban Matus.
9´ Saque de arco para Audax Italiano
Desde el fondo la pone en juego Marcelo Ortiz.
7´ Saque de arco para Vasco da Gama
Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.
6´ ¡Tiro desviado de Audax Italiano!
Disparo de Franco Troyansky y el remate se va afuera.
4´ ¡Tiro desviado de Audax Italiano!
Disparo de Michael Vadulli y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Estádio Vasco da Gama, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Vasco da Gama y Audax Italiano por Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Hernán Heras.
Formación confirmada de Vasco da Gama
Titulares
- (1) Léo Jardim
- (46) Carlos Cuesta
- (43) Lucas Freitas
- (6) Lucas Pitón
- (2) José Luis Rodríguez
- (25) Hugo Moura
- (18) Marino Hinestroza
- (98) JP
- (17) Nuno Moreira
- (20) Brenner
- (77) Claudio Paul Spinelli
Suplentes
- (13) Daniel Fuzato
- (30) Robert Renan
- (64) Walace
- (96) Paulo Henrique
- (66) Cuiabano
- (3) Tchê Tchê
- (28) Adson
- (9) Matheus França
- (11) Andres Gómez
- (23) Thiago Mendes
- (10) Johan Rojas
- (7) David
Entrenador: Renato Portaluppi
Formación confirmada de Audax Italiano
Titulares
- (1) Tomás Ahumada
- (29) Marcelo Ortiz
- (4) Daniel Piña
- (16) Oliver Rojas
- (8) Marco Collao
- (27) Michael Vadulli
- (28) Federico Mateos
- (23) Esteban Matus
- (35) Raimundo Rebolledo
- (21) Giovani Chiaverano
- (11) Franco Troyansky
Suplentes
- (25) Pedro Garrido
- (12) Cristóbal PIña
- (14) Diego Monreal
- (18) Nicolás Aedo
- (20) Martín Jiménez
- (2) Vicente Zenteno
- (10) Rodrigo Cabral
- (9) Diego Coelho
- (33) Ignacio Fuenzalida
- (7) Paolo Guajardo
- (17) Favian Loyola
- (22) Martín Valdés
Entrenador: Gustavo Lema
Así va la tabla de posiciones de Copa Sudamericana 2026.
¿Quién transmite el partido de Vasco da Gama y Audax Italiano?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN 2 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Vasco da Gama vs. Audax Italiano por la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Vasco da Gama recibe a Audax Italiano en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.