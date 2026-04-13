EN VIVO | Defensa y Justicia vs. Talleres por Torneo Apertura 2026:

Defensa y Justicia Vs Talleres Foto: Canal 26

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Defensa y Justicia recibe a Talleres por Torneo Apertura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Norberto Tomaghello y el pitazo inicial se escuchará a las 16:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Defensa y Justicia vs Talleres por Torneo Apertura 2026: Minuto a minuto en vivo

53´ Saque de arco para Talleres Desde el fondo la pone en juego Guido Herrera. 52´ ¡Tiro desviado de Defensa y Justicia! Disparo de Darío Cáceres y el remate se va afuera.

50´ ¡Tiro desviado de Talleres! Disparo de Alexandro Maidana y el remate se va afuera. 50´ Saque de arco para Talleres Desde el fondo la pone en juego Guido Herrera.

49´ ¡Tiro desviado de Defensa y Justicia! Disparo de Agustín Hausch y el remate se va afuera.

48´ Saque de arco para Talleres Desde el fondo la pone en juego Guido Herrera. 48´ Córner para Defensa y Justicia Ejecuta el tiro de esquina Aarón Molinas.

46´ Saque de arco para Talleres Desde el fondo la pone en juego Guido Herrera. 46´ ¡Tiro desviado de Defensa y Justicia! Disparo de Aarón Molinas y el remate se va afuera.

45´ Se inicia la segunda mitad ¡Comenzó el segundo tiempo en el Norberto Tomaghello!

Resumen estadístico del primer tiempo.

46´ Fin del primer tiempo ¡Terminó la primera mitad en el Norberto Tomaghello! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

44´ Saque de arco para Defensa y Justicia Desde el fondo la pone en juego Cristopher Fiermarín.

42´ ¡Tiro desviado de Defensa y Justicia! Disparo de Juan Manuel Gutiérrez y el remate se va afuera. 42´ Tarjeta amarilla para Talleres El árbitro le saca tarjeta amarilla a Matías Catalán.

38´ Fuera de juego en Defensa y Justicia Posición adelantada de David Barbona.

37´ Córner para Defensa y Justicia Ejecuta el tiro de esquina Aarón Molinas. 37´ Córner para Defensa y Justicia Ejecuta el tiro de esquina Agustín Hausch. 36´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival! El disparo al arco de Agustín Hausch fue bloqueado por Guido Herrera.

35´ Saque de arco para Talleres Desde el fondo la pone en juego Guido Herrera. 34´ ¡Tiro desviado de Defensa y Justicia! Disparo de Ayrton Portillo y el remate se va afuera.

33´ Saque de arco para Talleres Desde el fondo la pone en juego Guido Herrera.

32´ ¡Tiro desviado de Defensa y Justicia! Disparo de Ayrton Portillo y el remate se va afuera.

22´ Saque de arco para Talleres Desde el fondo la pone en juego Guido Herrera.

18´ Córner para Defensa y Justicia Ejecuta el tiro de esquina Aarón Molinas. 18´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival! El disparo al arco de Aarón Molinas fue bloqueado por Guido Herrera.

16´ Saque de arco para Defensa y Justicia Desde el fondo la pone en juego Cristopher Fiermarín.

16´ ¡Tiro desviado de Talleres! Disparo de Diego Valoyes y el remate se va afuera.

14´ Gooool de Talleres Alexandro Maidana marca para Talleres.

12´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival! El disparo al arco de Agustín Hausch fue bloqueado por Guido Herrera.

8´ ¡Talleres se acerca al arco rival! El disparo al arco de Ronaldo Martínez fue bloqueado por Cristopher Fiermarín. 8´ Córner para Talleres Ejecuta el tiro de esquina Franco Cristaldo. 7´ ¡Talleres se acerca al arco rival! El disparo al arco de Diego Valoyes fue bloqueado por Cristopher Fiermarín.

6´ Saque de arco para Talleres Desde el fondo la pone en juego Guido Herrera. 5´ ¡Tiro desviado de Defensa y Justicia! Disparo de Aarón Molinas y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido! Se inicia el partido en el Norberto Tomaghello, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido? El partido de Defensa y Justicia y Talleres por Torneo Apertura 2026 será arbitrado por Luis Lobo Medina.

Formación confirmada de Defensa y Justicia Titulares (22) Cristopher Fiermarín

(6) Emiliano Amor

(26) Darío Cáceres

(29) Damián Fernández

(21) David Martínez

(19) David Barbona

(10) Aarón Molinas

(16) Ayrton Portillo

(15) Santiago Sosa Yung

(24) Juan Manuel Gutiérrez

(17) Agustín Hausch Suplentes (36) Lautaro Amadé

(2) Samuel Lucero

(27) Elías Pereyra

(32) Nazareno Roselli

(23) Mateo Aguiar

(11) Ever Banega

(55) Julián López

(8) César Pérez

(18) Santiago Toloza

(25) Facundo Altamira

(31) Alan Coria

(30) David Fernández Entrenador: Mariano Soso Formación confirmada de Talleres Titulares (22) Guido Herrera

(4) Matías Catalán

(44) Santiago Fernández

(20) Augusto Schott

(26) Mateo Cáceres

(18) Franco Cristaldo

(5) Matías Galarza

(37) Rick Lima Morais

(3) Alexandro Maidana

(77) Ronaldo Martínez

(7) Diego Valoyes Suplentes (1) Santino Barbi

(23) Gabriel Báez

(14) Rodrigo Guth

(19) José Luis Palomino

(28) Alex Vigo

(8) Ulises Ortegoza

(13) Juan Sforza

(10) Bruno Barticciotto

(49) Valentín Dávila

(11) Valentín Depietri Entrenador: Carlos Tévez

Así va la tabla de posiciones de Torneo Apertura 2026.

¿Quién transmite el partido de Defensa y Justicia y Talleres? Canales de TV y streaming por países:



Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.