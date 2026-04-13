EN VIVO | Lanús vs. Banfield por Torneo Apertura 2026: minuto a minuto del partido
El partido se juega desde las 19:00 en el Ciudad de Lanús.
20´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Matías Sepúlveda fue bloqueado por Nicolás Meriano.
15´ ¡Banfield se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tiziano Perrotta fue bloqueado por José Canale.
17´ Fuera de juego en Banfield
Posición adelantada de Tiziano Perrotta.
12´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ramiro Carrera fue bloqueado por Facundo Sanguinetti.
6´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.
6´ ¡Tiro desviado de Banfield!
Disparo de Mauro Méndez y el remate se va afuera.
5´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Facundo Sanguinetti.
5´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Franco Watson y el remate se va afuera.
4´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Facundo Sanguinetti.
4´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Franco Watson y el remate se va afuera.
4´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ramiro Carrera fue bloqueado por Nicolás Meriano.
2´ Saque de arco para Banfield
Desde el fondo la pone en juego Facundo Sanguinetti.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Ciudad de Lanús, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Lanús y Banfield por Torneo Apertura 2026 será arbitrado por Nicolás Ramírez.
Formación confirmada de Lanús
Titulares
- (26) Nahuel Losada
- (13) José Canale
- (33) Tomás Guidara
- (24) Carlos Izquierdoz
- (6) Sasha Marcich
- (30) Agustín Cardozo
- (23) Ramiro Carrera
- (17) Agustín Medina
- (16) Matías Sepúlveda
- (8) Franco Watson
- (11) Eduardo Salvio
Suplentes
- (1) Franco Petroli
- (35) Ronaldo Dejesús
- (3) Nicolás Morgantini
- (4) Gonzalo Pérez
- (2) Luciano Romero
- (5) Felipe Peña Biafore
- (27) Facundo Sánchez
- (25) Dylan Aquino
- (77) Lucas Besozzi
- (20) Bruno Cabrera
- (10) Marcelino Moreno
- (19) Yoshan Valois
Entrenador: Mauricio Pellegrino
Formación confirmada de Banfield
Titulares
- (1) Facundo Sanguinetti
- (27) Ignacio Abraham
- (2) Danilo Arboleda
- (24) Santiago López García
- (6) Nicolás Meriano
- (14) Sergio Vittor
- (35) Ignacio Pais Mayan
- (21) Lautaro Villegas
- (16) Mauro Méndez
- (17) Tiziano Perrotta
- (40) David Zalazar
Suplentes
- (25) Gino Santilli
- (4) Juan Luis Alfaro
- (19) Nicolás Colazo
- (34) Santiago Daniele
- (11) Favio Álvarez
- (10) Lautaro Gómez
- (33) Neyder Moreno
- (8) Lautaro Ríos
- (30) Federico Anselmo
- (7) Lisandro Piñero
- (77) Thomas Rodríguez
- (9) Bruno Sepúlveda
Entrenador: Pedro Troglio
¿Quién transmite el partido de Lanús y Banfield?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Lanús recibe a Banfield en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.