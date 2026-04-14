EN VIVO | Vélez vs. Central Córdoba (SE) por Torneo Apertura 2026:

Vélez Vs Central Córdoba (SE) Foto: Canal 26

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Vélez choca ante Central Córdoba (SE), en duelo válido por Torneo Apertura 2026. La cancha del estadio Estadio José Amalfitani ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:30, y tú no te lo puedes perder.

Vélez vs Central Córdoba (SE) por Torneo Apertura 2026: Minuto a minuto en vivo

45´ Cambio en Central Córdoba (SE) Entra Alan Laprida y abandona Santiago Moyano. 45´ Se inicia la segunda mitad ¡Comenzó el segundo tiempo en el Estadio José Amalfitani!

Resumen estadístico del primer tiempo.

21´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival! El disparo al arco de Ezequiel Naya fue bloqueado por Lisandro Magallán.

47´ Fin del primer tiempo ¡Terminó la primera mitad en el Estadio José Amalfitani! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

46´ Saque de arco para Central Córdoba (SE) Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre. 45´ ¡Tiro desviado de Vélez! Disparo de Diego Valdés y el remate se va afuera. 45´ ¡Vélez se acerca al arco rival! El disparo al arco de Dilan Godoy fue bloqueado por Santiago Moyano.

44´ Saque de arco para Central Córdoba (SE) Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre.

44´ Tarjeta amarilla para Vélez El árbitro le saca tarjeta amarilla a Tobías Andrada. 43´ ¡Tiro desviado de Vélez! Disparo de Dilan Godoy y el remate se va afuera. 43´ Saque de arco para Central Córdoba (SE) Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre.

38´ Fuera de juego en Central Córdoba (SE) Posición adelantada de Agustín Quiroga.

35´ ¡Vélez se acerca al arco rival! El disparo al arco de Florián Monzón fue bloqueado por Alan Aguerre.

35´ ¡Vélez se acerca al arco rival! El disparo al arco de Florián Monzón fue bloqueado por Alan Aguerre.

33´ Saque de arco para Vélez Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero. 32´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)! Disparo de Michael Santos y el remate se va afuera.

32´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)! Disparo de Yuri Casermeiro y el remate se va afuera.

31´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)! Disparo de Diego Barrera y el remate se va afuera. 31´ Córner para Central Córdoba (SE) Ejecuta el tiro de esquina Matías Vera. 31´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival! El disparo al arco de Fernando Martínez fue bloqueado por Lisandro Magallán.

28´ Fuera de juego en Central Córdoba (SE) Posición adelantada de Facundo Mansilla.

27´ Tarjeta amarilla para Vélez El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lisandro Magallán.

25´ Saque de arco para Central Córdoba (SE) Desde el fondo la pone en juego Alan Aguerre.

25´ ¡Tiro desviado de Vélez! Disparo de Diego Valdés y el remate se va afuera. 24´ Saque de arco para Central Córdoba (SE) Desde el fondo la pone en juego Facundo Mansilla.

21´ Córner para Central Córdoba (SE) Ejecuta el tiro de esquina Matías Vera.

19´ Fuera de juego en Central Córdoba (SE) Posición adelantada de Yuri Casermeiro. 19´ Córner para Central Córdoba (SE) Ejecuta el tiro de esquina Matías Vera.

14´ Tarjeta amarilla para Central Córdoba (SE) El árbitro le saca tarjeta amarilla a Fernando Martínez. 14´ ¡Central Córdoba (SE) se acerca al arco rival! El disparo al arco de Diego Barrera fue bloqueado por Álvaro Montero.

9´ Gooool de Vélez Joaquín García marca para Vélez con asistencia de Matías Pellegrini. 9´ Saque de arco para Vélez Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero. 9´ ¡Tiro desviado de Central Córdoba (SE)! Disparo de Tiago Cravero y el remate se va afuera.

4´ Fuera de juego en Central Córdoba (SE) Posición adelantada de Diego Barrera.

2´ Córner para Vélez Ejecuta el tiro de esquina Matías Pellegrini.

0’ ¡Arrancó el partido! Se inicia el partido en el Estadio José Amalfitani, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido? El partido de Vélez y Central Córdoba (SE) por Torneo Apertura 2026 será arbitrado por Bruno Amiconi.

Formación confirmada de Vélez Titulares (12) Álvaro Montero

(4) Joaquín García

(3) Elías Gómez

(16) Lisandro Magallán

(2) Emanuel Mammana

(29) Rodrigo Aliendro

(50) Tobías Andrada

(15) Dilan Godoy

(11) Matías Pellegrini

(10) Diego Valdés

(23) Florián Monzón Suplentes (1) Tomás Marchiori

(49) Demián Domínguez

(6) Aarón Quirós

(32) Thiago Silvero

(5) Claudio Baeza

(48) Luca Feler

(22) Manuel Lanzini

(8) Lucas Robertone

(35) Matías Arias

(14) Rodrigo Piñeiro

(9) Braian Romero

(17) Álex Verón Entrenador: Guillermo Barros Schelotto Formación confirmada de Central Córdoba (SE) Titulares (1) Alan Aguerre

(17) Yuri Casermeiro

(6) Facundo Mansilla

(33) Santiago Moyano

(23) Agustín Quiroga

(7) Diego Barrera

(5) Tiago Cravero

(20) Fernando Martínez

(22) Matías Vera

(19) Ezequiel Naya

(27) Michael Santos Suplentes (25) Javier Vallejos

(26) Lucas Bernabéu

(13) José Gómez

(3) Leonardo Marchi

(55) Juan José Cardozo

(18) Lucas González

(10) Marco Iacobellis

(30) Federico Rodriguez

(29) Joaquín Flores

(39) Bautista Gerez

(37) Alan Laprida

(9) Lucas Varaldo Entrenador: Lucas Pusineri

Así va la tabla de posiciones de Torneo Apertura 2026.

¿Quién transmite el partido de Vélez y Central Córdoba (SE)? Canales de TV y streaming por países:



Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.