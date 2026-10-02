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Independiente vs. Instituto EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Independiente y Instituto por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Independiente vs Instituto por el Torneo Clausura.
Independiente vs Instituto por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Independiente choca ante Instituto, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Libertadores de América ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:15, y tú no te lo puedes perder.

Independiente (CAI)Instituto de CórdobaTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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