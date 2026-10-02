Independiente vs. Instituto EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Independiente vs Instituto por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Independiente choca ante Instituto, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Libertadores de América ya está lista para que el balón comience a moverse a las 19:15, y tú no te lo puedes perder.