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Impactantes imágenes de las inundaciones en Tailandia: el agua llegó al aeropuerto de Bangkok

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en distintas zonas del país y afectaron incluso las operaciones del aeropuerto Suvarnabhumi. Hay al menos 23 muertos y millones de personas damnificadas.

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El agua avanzó sobre distintos sectores de la capital y también generó complicaciones en el aeropuerto internacional Suvarnabhumi.
El agua avanzó sobre distintos sectores de la capital y también generó complicaciones en el aeropuerto internacional Suvarnabhumi. Foto: Captura de pantalla @eloncecom
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Las inundaciones que afectan a Tailandia dejaron imágenes impactantes en Bangkok, donde el agua avanzó sobre distintos sectores de la capital y también generó complicaciones en el aeropuerto internacional Suvarnabhumi. El temporal provocó importantes interrupciones en las operaciones aeroportuarias, con vuelos demorados y una gran cantidad de equipaje acumulado.

Según Reuters, alrededor de 5.000 valijas permanecían demoradas en el aeropuerto debido a las dificultades generadas por las lluvias y la falta de personal para las tareas de tierra.

Las imágenes muestran la magnitud del fenómeno y el avance del agua en distintos sectores afectados. El material permite observar las dificultades que atravesaron pasajeros y trabajadores en medio de las inundaciones.

Imágenes impactanes de las inundaciones en Tailandia
Imágenes impactantes de las inundaciones en Tailandia

Inundaciones en Tailandia: millones de personas afectadas

Las lluvias y el desborde de cursos de agua afectan a decenas de provincias tailandesas desde mediados de septiembre. Un reporte de las autoridades citado por medios locales indicó que más de 2,6 millones de personas resultaron afectadas y que el número de víctimas fatales llegó a 23.

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En Bangkok, unas 329.000 viviendas y alrededor de 700.000 personas habían sido afectadas por las inundaciones. Las autoridades también habilitaron centros de evacuación mientras avanzaban las tareas para drenar las zonas más comprometidas.

La capital recibió cerca de 320 milímetros de lluvia en apenas tres días, una cantidad cercana a la que suele acumular durante todo septiembre. Aunque el agua comenzó a retroceder en algunas zonas, todavía persistían sectores anegados y complicaciones en el transporte.

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