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Independiente vs. San Lorenzo EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Independiente y San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Iván Marcone en Independiente.
Iván Marcone en Independiente. Foto: X @Independiente
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Independiente y San Lorenzo por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:15 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Libertadores de América de Avellaneda.

Independiente vs San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién transmite el partido de Independiente y San Lorenzo?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Independiente vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Independiente recibe a San Lorenzo en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Independiente (CAI)San LorenzoTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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