Quién es Pilili, la mascota de las elecciones de Brasil: está inspirada en la urna electrónica y no tiene género ni voz

Inspirada en la urna electrónica, Pilili busca acercar información sobre las elecciones de 2026 y promover el voto consciente entre los ciudadanos brasileños. Foto: Tribunal Superior Eleitoral/Captura

Brasil celebra este 4 de octubre las elecciones presidenciales y Pilili, la mascota oficial de los comicios, es una de las protagonistas de las campañas del Tribunal Superior Electoral (TSE). Inspirado en la urna electrónica, el personaje busca acercar el proceso electoral a millones de votantes mediante un lenguaje sencillo y accesible.

Creada para promover el voto consciente y difundir contenidos electorales, Pilili posee características que la diferencian de otras mascotas institucionales. Su nombre tiene un significado particular, no tiene género ni voz y utiliza una original forma de comunicarse con los electores.

Inspirada en la urna electrónica, Pilili busca acercar información sobre las elecciones de 2026 y promover el voto consciente entre los ciudadanos brasileños. Foto: Tribunal Superior Eleitoral/Captura

¿Quién es Pilili, la mascota de las elecciones de Brasil?

Pilili fue presentada a principio de mayo de este año, durante una ceremonia que celebró los 30 años de uso del sistema de votación electrónica en Brasil. Desde entonces, recorre el país para fomentar la participación ciudadana en las votaciones. Además, aparece en animaciones, videos educativos, tutoriales y materiales impresos sobre las elecciones.

El TSE la describe en su página oficial como “defensora de la democracia, accesible, cercana y muy sociable”. Según la información oficial, la mascota “símbolo de las elecciones 2026″ es “imparcial y decidida”.

¿Qué significa el nombre Pilili?

El nombre Pilili proviene del sonido que emite la urna electrónica cuando una persona presiona la tecla “confirma” y completa su voto. Se trata de una onomatopeya que reproduce el característico aviso sonoro asociado con el cierre del procedimiento de votación en Brasil.

La elección del nombre busca generar una identificación inmediata entre el personaje y una experiencia conocida por millones de electores brasileños. De esta manera, el sonido de la urna se convirtió en la identidad de una mascota creada para acompañar las campañas institucionales y educativas de la Justicia Electoral.

Inspirada en la urna electrónica, Pilili busca acercar información sobre las elecciones de 2026 y promover el voto consciente entre los ciudadanos brasileños. Foto: Tribunal Superior Eleitoral/Captura

Por qué Pilili está inspirada en la urna electrónica

El aspecto de Pilili está inspirado directamente en la urna electrónica que se utiliza para votar en Brasil. El diseño incorpora elementos que permiten relacionar rápidamente al personaje con el sistema electoral, entre ellos la pantalla, el teclado y el botón verde utilizado para confirmar el voto.

Su lanzamiento se realizó durante una ceremonia por los 30 años del sistema electrónico de votación en el país. Por ese motivo, además de representar las elecciones de 2026, Pilili funciona como un símbolo de la historia y de la evolución tecnológica del proceso electoral brasileño.

Pilili, una mascota sin género y sin voz

Pilili no tiene género definido. El Tribunal Superior Electoral explicó que esta característica responde a que el personaje nació de la inspiración de una máquina y fue diseñado para representar la neutralidad, sin recurrir a estereotipos.

La ausencia de un género determinado también permite que distintos sectores de la población puedan identificarse con la mascota. Su imagen fue concebida para adaptarse a las culturas y costumbres regionales de Brasil mediante accesorios, vestimentas y elementos vinculados con celebraciones locales.

Inspirada en la urna electrónica, Pilili busca acercar información sobre las elecciones de 2026 y promover el voto consciente entre los ciudadanos brasileños. Foto: Tribunal Superior Eleitoral/Captura

Pilili tampoco posee una voz. El único sonido directamente asociado con el personaje es el “pilili” de la urna electrónica, que se escucha al presionar la tecla utilizada para confirmar el voto. Esta decisión forma parte de una estrategia de comunicación principalmente visual.

¿Cómo se comunica con los electores?

Aunque no habla, Pilili se comunica mediante movimientos corporales, gestos y expresiones visuales. En los contenidos digitales también puede utilizar subtítulos, leyendas y globos de texto para explicar procedimientos electorales o transmitir mensajes relacionados con la participación ciudadana.

El personaje fue diseñado para aparecer en animaciones en dos y tres dimensiones, videos educativos, tutoriales, publicaciones en redes sociales, infografías y materiales impresos. Estos formatos le permiten al TSE adaptar la información según el medio utilizado y el público al que esté dirigida.

La comunicación sin voz también facilita la incorporación de recursos de accesibilidad y la difusión de contenidos en un país con una amplia diversidad cultural y regional. Pilili podrá modificar determinados aspectos de su presentación para acompañar festividades y representar las costumbres de diferentes zonas de Brasil.

Para qué sirve Pilili: su función en las elecciones de 2026

La principal función de Pilili es actuar como portavoz de la Justicia Electoral durante las elecciones de Brasil de 2026. La mascota participa en campañas destinadas a explicar cómo votar, promover una elección consciente y recordar la importancia de la participación ciudadana.

Uno de sus objetivos centrales es acercar la información electoral a los jóvenes. Para ello, aparece en redes sociales, piezas audiovisuales y contenidos con un lenguaje sencillo, además de recorrer diferentes regiones del país en acciones organizadas por las autoridades electorales.

La creación de Pilili comenzó en 2023 a partir de una propuesta de la Coordinación de Medios y Web de la Secretaría de Comunicación y Multimedia del TSE. Tres años después, el personaje se convirtió en uno de los principales símbolos de la estrategia institucional para las elecciones de 2026.