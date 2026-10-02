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ANSES confirmó cuatro cambios para jubilados en octubre 2026: aumento, bono y fechas de cobro

El organismo actualizó los haberes, confirmó el pago de un bono extraordinario y estableció el calendario completo según la terminación del DNI.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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Oficinas ANSES
Oficinas ANSES Foto: ANSES
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a liquidar las prestaciones correspondientes a octubre de 2026 con cuatro cambios centrales para jubilados y pensionados: actualización de los haberes, continuidad del refuerzo extraordinario, nuevos montos para pensiones y modificación del cronograma por el feriado del 12 de octubre.

El incremento mensual es del 1,66% y se calcula a partir de la inflación registrada en agosto. La actualización alcanza a jubilaciones, pensiones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en octubre 2026

Con el nuevo aumento, la jubilación mínima quedó en $435.748,51. Quienes reciben el bono completo de $70.000 alcanzan un ingreso total de $505.748,51.

Por otra parte, el haber máximo aumentó a $2.932.174,85.

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Los principales montos de octubre son:

  • Jubilación mínima: $435.748,51.
  • Bono extraordinario: hasta $70.000.
  • Total con haber mínimo y bono: $505.748,51.
  • Jubilación máxima: $2.932.174,85.
  • PUAM sin bono: $348.598,81.
  • PNC por invalidez o vejez: $305.023,96.

Bono de $70.000: quiénes lo cobran completo

El bono extraordinario de hasta $70.000 se deposita junto con el haber mensual y no requiere ningún trámite adicional.

El refuerzo completo corresponde a los jubilados y pensionados que cobran un ingreso igual o inferior al haber mínimo. También alcanza a titulares de la PUAM, determinadas Pensiones No Contributivas y pensiones para madres de siete hijos o más.

Jubilados ANSES
Jubilados ANSES Foto: ANSES

Sin embargo, no todos cobran exactamente $70.000. Los beneficiarios que reciben más de la mínima, pero menos de $505.748,51, acceden a un bono proporcional hasta completar ese límite.

Por ejemplo, si una persona cobra $480.000, ANSES le depositará un adicional de $25.748,51. Quienes superan el techo de $505.748,51 no reciben el refuerzo.

Nuevos montos para PUAM y PNC

La PUAM aumentó a $348.598,81. Con el bono completo, el ingreso final alcanza los $418.598,81.

Las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez quedaron en $305.023,96. Al sumar el refuerzo extraordinario, el total asciende a $375.023,96.

Jubilados bono
Jubilados bono Foto: ANSES

Por su parte, las titulares de la pensión para madres de siete hijos pueden llegar a cobrar $505.748,51, al considerar el haber equivalente a la jubilación mínima y el bono completo.

Calendario de pagos para jubilados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo cobran según el último número del DNI:

  • DNI 0: jueves 8 de octubre.
  • DNI 1: viernes 9 de octubre.
  • DNI 2: martes 13 de octubre.
  • DNI 3: miércoles 14 de octubre.
  • DNI 4: jueves 15 de octubre.
  • DNI 5: viernes 16 de octubre.
  • DNI 6: lunes 19 de octubre.
  • DNI 7: martes 20 de octubre.
  • DNI 8: miércoles 21 de octubre.
  • DNI 9: jueves 22 de octubre.

El cronograma contempla la interrupción bancaria del lunes 12 de octubre, por lo que los pagos se retoman el martes 13.

Cuándo cobran quienes superan la jubilación mínima

Para los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima, las fechas son:

  • DNI 0 y 1: viernes 23 de octubre.
  • DNI 2 y 3: lunes 26 de octubre.
  • DNI 4 y 5: martes 27 de octubre.
  • DNI 6 y 7: miércoles 28 de octubre.
  • DNI 8 y 9: jueves 29 de octubre.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de Mi ANSES, ingresando con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En el recibo también podrán verificar el monto del haber, el bono acreditado y los descuentos aplicados.

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