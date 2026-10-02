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Javier Milei, al borde del llanto en el Foro Económico de París: “El mayor agradecimiento es para los seres queridos”

En el cierre de su alocución en el Foro Económico de París, el presidente argentino no pudo contener la emoción a la hora de agradecer a su entorno más íntimo por acompañarlo durante su recorrido político. El video.

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El presidente argentino estuvo al borde del llanto en el cierre de su discurso en el Foro Económico de París.
El presidente argentino estuvo al borde del llanto en el cierre de su discurso en el Foro Económico de París. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente.
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El presidente Javier Milei se quebró durante el cierre de su discurso en el Foro Económico de París y con la voz entrecortada, agradeció a sus seres queridos por acompañarlo durante su carrera política y su llegada a la Casa Rosada. El mandatario recibió este viernes una distinción como “economista más influyente” y aprovechó su exposición para defender el rumbo de su Gobierno.

En el tramo final de su presentación, comenzó a emocionarse visiblemente mientras repasaba los agradecimientos a quienes lo acompañaron durante su trayectoria. Primero destacó a sus ministros y luego dirigió sus palabras a las personas de su entorno más cercano.

Javier Milei al borde del llanto en el Foro Económico de París
Javier Milei, al borde del llanto en el cierre de su discurso en el Foro Económico de París Video: Oficina del Presidente

“Y finalmente, el mayor agradecimiento es para los seres queridos, porque son los que soportan los efectos colaterales de que uno haya tomado el coraje de haber decidido cambiar la historia decadente de un país para convertirlo en grande nuevamente”, expresó Milei con la voz quebrada.

La frase fue pronunciada al borde del llanto, mientras el mandatario hacía referencia al costo personal que según planteó, implica haber asumido la decisión de llevar adelante su programa de Gobierno. El momento marcó el cierre de una exposición en la que también defendió sus principales lineamientos económicos.

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Qué dijo Milei antes de emocionarse

Antes de referirse a sus seres queridos, Milei agradeció especialmente a los integrantes de su Gabinete y destacó el trabajo de sus funcionarios para implementar las políticas de su administración. “Mi mayor agradecimiento es a esos gigantes que tengo como ministros, que tengo como Gabinete, que son los que están haciendo posible que esa idea se haga realidad”, sostuvo.

Además, durante su discurso ratificó su compromiso con el equilibrio fiscal y defendió los resultados que, según su evaluación, obtuvo el programa económico desde el comienzo de su gestión. “Mientras yo ocupe la Presidencia argentina, el equilibrio fiscal seguirá existiendo”, afirmó.

Javier Milei disertó en el Foro Económico de París, donde recibió el premio “Economista más influyente”.
Javier Milei disertó en el Foro Económico de París, donde recibió el premio “Economista más influyente”. Foto: Presidencia

Milei también hizo referencia a los objetivos de largo plazo de su Gobierno y volvió a plantear que busca transformar la estructura económica del país. En ese contexto, reivindicó las reformas implementadas por su Gobierno y destacó el papel de sus principales funcionarios.

El Presidente recibió la distinción del Foro Económico de París durante una ceremonia realizada en el Automóvil Club de Francia. El reconocimiento lo distinguió como “economista más influyente del mundo”, según informó el Gobierno argentino.

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