comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Javier Milei afirmó que el riesgo país volverá a bajar “cuando terminen las convulsiones internacionales”

El presidente habló en la sede del Automóvil Club de París, Francia. Elogió al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien volvió a presentar como el “arquitecto del milagro”, y cuestionó a los “gerentes de la pobreza”.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Javier Milei disertó en el Foro Económico de París, donde recibió el premio “Economista más influyente”.
Javier Milei disertó en el Foro Económico de París, donde recibió el premio “Economista más influyente”. Foto: Presidencia
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El presidente Javier Milei ratificó este vieres en Francia que mantendrá el equilibrio fiscal mientras permanezca al frente del Gobierno. Además, elogió al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien volvió a presentar como el “arquitecto del milagro” y cuestionó a los “gerentes de la pobreza”.

“Les doy mi palabra: mientras yo esté en la silla eléctrica, que es la Presidencia argentina, el equilibrio fiscal se seguirá exigiendo”, sostuvo el mandatario durante un discurso pronunciado en la sede del Automóvil Club de París, donde fue premiado por el Foro Económico de París por su programa de reformas económicas.

El jefe de Estado dedicó buena parte de su exposición a explicar su concepción del crecimiento económico y sostuvo que el ordenamiento de las cuentas públicas constituye uno de los pilares de su programa. Además, sostuvo que “cuando terminen las convulsiones internacionales, el riesgo país volverá a bajar”.

“El equilibrio fiscal lo logramos en el primer mes de gestión”, afirmó Milei, quien señaló que en ese período su administración realizó “una reducción del gasto público del 30%” y puso “las cuentas en orden desde el primer día”.

Contenido Recomendado

Estados Unidos ratificó su respaldo a Javier Milei y vinculó nuevas inversiones al rumbo de las reformas

Estados Unidos ratificó su respaldo a Javier Milei y vinculó nuevas inversiones al rumbo de las reformas

Javier Milei se reunió con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo:cómo sigue la agenda del presidente en París

Javier Milei se reunió con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo: cómo sigue la agenda del presidente en París

En ese marco, destacó especialmente la tarea de Caputo y lo definió como el “arquitecto del milagro”. “Gracias al talento, a la valentía y al coraje de mi ministro de Economía, el arquitecto del milagro, lo vio todo el mundo”, expresó.

Además, Milei resaltó el trabajo de Federico Sturzenegger y aseguró que desde el comienzo de su administración se realizaron unas 18.000 desregulaciones. “Desde que llegamos al Gobierno, ha llevado a cabo 18.000 desregulaciones”, señaló el presidente, quien vinculó ese proceso con su concepción sobre el crecimiento económico.

Por otro lado, Milei vinculó el equilibrio fiscal con la generación de ahorro y la inversión privada: “Toda la ingeniería de crecimiento, en el fondo, trata de cómo genero ahorro y ese ahorro lo transformo en inversión”, sostuvo.

Javier Milei disertó en el Foro Económico de París, donde recibió el premio “Economista más influyente”.
Javier Milei disertó en el Foro Económico de París, donde recibió el premio “Economista más influyente”. Foto: Presidencia

En otro tramo de su discurso, defendió la política social de su administración y volvió a cuestionar el sistema de intermediación que funcionaba para la distribución de planes sociales. “Tenían unos señores que se llamaban los gerentes de la pobreza”, afirmó.

Según Milei, la eliminación de esos intermediarios permitió incrementar los recursos que llegan directamente a los sectores vulnerables: “Las personas vulnerables duplicaron la cantidad de recursos que recibían porque no tuvieron que pagar más a los gerentes de la pobreza”, sostuvo.

El presidente aseguró además que, cuando asumió, la Asignación Universal por Hijo y la asistencia alimentaria cubrían alrededor del 40% de la canasta básica, mientras que actualmente, según afirmó, alcanzan el 100%.

Milei sostuvo, en esa línea, que el objetivo de su política de Capital Humano es avanzar desde la asistencia hacia la capacitación y la incorporación al mercado laboral: “Antes la gente le pedía planes sociales; ahora le pide trabajo. Eso es un gran avance”, señaló.

Javier Milei recibió un premio en Francia

El discurso se produjo durante la ceremonia en la que Milei fue distinguido en París por su programa de reformas económicas. El Foro Económico destacó el “coraje y determinación” del mandatario para llevar adelante las transformaciones impulsadas por su Gobierno y le entregó el premio a “Economista más influyente”.

La distinción se produjo durante la visita del Presidente a Francia, en el marco de la Argentina Week París, que reunió a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios e inversores con el objetivo de presentar oportunidades de inversión en el país.

La agenda presidencial incluyó además una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, y encuentros con empresarios e inversores, en una visita en la que el Gobierno buscó exhibir las reformas económicas y captar nuevos capitales para la Argentina.

Javier Milei
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Quién quedó como presidente de Argentina mientras Milei y Villarruel están en el exterior

    Quién quedó como presidente de Argentina mientras Milei y Villarruel están en el exterior

  2. Internaron al nuevo secretario de Discapacidad por un accidente en moto:cómo está de salud tras sufrir varias fracturas

    Internaron al nuevo secretario de Discapacidad por un accidente en moto: cómo está de salud tras sufrir varias fracturas

  3. Aterrizó la segunda tanda de cazas F-16 en Argentina:cómo son, cuántos faltan y cuándo llegarían

    Aterrizó la segunda tanda de cazas F-16 en Argentina: cómo son, cuántos faltan y cuándo llegarían

  4. Mercado Central:denuncian ventas en "negro" y otras irregularidades

    Mercado Central: denuncian ventas en "negro" y otras irregularidades

  5. Juaninno, la marca de alfajores de Merlo que crece acompañado del apoyo del municipio liderado por Gustavo Menéndez

    Juaninno, la marca de alfajores de Merlo que crece acompañado del apoyo del municipio liderado por Gustavo Menéndez
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei afirmó que el riesgo país volverá a bajar “cuando terminen las convulsiones internacionales”

Javier Milei afirmó que el riesgo país volverá a bajar “cuando terminen las convulsiones internacionales”

El Gobierno buscará que la Ley de Tierras se debata por separado del DNU 70/2023

Estados Unidos ratificó su respaldo a Javier Milei y vinculó nuevas inversiones al rumbo de las reformas

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Perón

Política

Javier Milei afirmó que el riesgo país volverá a bajar “cuando terminen las convulsiones internacionales”

Javier Milei afirmó que el riesgo país volverá a bajar “cuando terminen las convulsiones internacionales”

Plazo fijo hoy en octubre de 2026:cuánto rinde invertir $500.000 a 30 días

ANSES confirmó cuatro cambios para jubilados en octubre 2026:aumento, bono y fechas de cobro

Desde París, Luis Caputo anunció un nuevo RIGI por 12.500 millones de dólares en Vaca Muerta

Internacionales

Quién es Pilili, la mascota de las elecciones de Brasil:está inspirada en la urna electrónica y no tiene género ni voz

Quién es Pilili, la mascota de las elecciones de Brasil: está inspirada en la urna electrónica y no tiene género ni voz

Revés para Pedro Sánchez en España:el Congreso rechazó los decretos sobre vivienda y el Gobierno evalúa adelantar las elecciones

El dramático relato de Smit Machchhar, el piloto que salvó a más de 170 pasajeros en el vuelo de Flydubai:“Sentí que el avión iba en picada”

Fue rescatada por tres pescadores, ayudó a una princesa a ser madre y Juan Pablo II visitó su santuario en Brasil:la historia de Nuestra Señora Aparecida