Cómo sacar manchas de vino de la ropa o alfombras: trucos caseros que pueden salvar prendas

Si bien es una de las principales elecciones a la hora de acompañar una comida, el vino puede generar dolores de cabeza si genera alguna mancha.

El vino puede generar manchas en la ropa o alfombras. Foto: Unsplash.

Más allá de su popularidad y sus distintos sabores, el vino presenta una cuestión que juega en su contra y es la dificultad para sacar manchas en caso de que se derrame. Si bien está claro que muchas personas eligen la bebida para acompañar alguna de las comidas diarias, también hay que tener en cuenta que puede generar dolores de cabeza si cae sobre ropa o algunas superficies.

El color que tiene el vino tinto hace que se filtre de manera veloz en las fibras de la tela. Esto implica que una mancha sea más que compleja de sacar e incluso puede requerir de varios lavados para eliminarla por completo de la ropa o incluso de una alfombra.

El agua se volvió vino en Italia. Foto: Unsplash

Claro que ante esta problemática aparecen una serie de trucos para pelear contra el derrame de vino. El primero de ellos, y más importante, es intentar trabajar sobre la mancha que se genera apenas ocurre, ya que avanza en las telas a gran velocidad y demorar esto puede hacer que sea un daño irreversible.

A diferencia de otras manchas, no se recomienda enviarle calor a la ropa o alfombra en cuestión, ya que esto afirma la salpicadura y genera una mayor adhesión. Por otro lado, tampoco hay que frotarla ya que hará que se extienda por lugares que todavía no estaban manchados.

El vino es una de las opciones más elegidas en bebidas para acompañar las comidas. Foto: Unsplash.

¿Cómo sacar manchas de vino?

Eliminar manchas de vino de la alfombra

Con respecto a las alfombras, se recomienda arrojar una sustancia que trabaje para absorber el líquido derramado. La lista de elementos incluye a la sal, el talco, jabón en polvo, bicarbonato y hasta piedras sanitarias para gatos. Cualquiera sea el que se utilice, debe hacerse a gran velocidad para que el vino no se adhiera en el suelo en cuestión.

Eliminar manchas de vino de la ropa

Se puede arrojar sal sobre la ropa manchada para que absorba un poco la humedad. Sin embargo, es vital poner a lavar en el momento la prenda en cuestión para que no llegue a adherirse. Si la tela ya está seca, se recomienda mojar con bicarbonato y vinagre blanco, sumado a un detergente. En caso de que se trate de vestimenta blanca, un truco que puede tener éxito es el uso de la lavandina para quitar la mancha.