Maru Botana reversionó un clásico: la receta de una pastafrola de dulce de leche en 7 pasos, ideal para la merienda

La cocinera reversionó una receta tradicional con una propuesta fácil, dulce y perfecta para compartir. En solo siete pasos, enseña cómo lograr una pastafrola casera con el sello del sabor argentino.

Pastafrola de dulce de leche. Foto: MaruBotanaTV.

La pastafrola es, sin duda, una de las recetas más representativas de la cocina argentina. Con su masa suave y su relleno dulce, suele formar parte de las reuniones familiares, los encuentros con amigos o las tardes tranquilas acompañadas de mate o café.

Aunque la versión clásica lleva dulce de membrillo o batata, Maru Botana, referente indiscutida de la cocina hogareña en el país, presentó una variante con dulce de leche que ya se perfila como una nueva favorita.

Receta de pastafrola de dulce de leche. Video: Facebook / Maru Botana.

En tan solo siete pasos y con ingredientes accesibles, cualquier persona puede lograr una tarta prolija y con un sabor que despierta elogios desde el primer bocado. La clave de esta versión está en la textura de la masa y la calidad del relleno.

Al prescindir de frutas tradicionales, el dulce de leche se convierte en el centro absoluto de la preparación, aportando un sabor envolvente, suave y decididamente tentador. La cocción, además, es breve y permite obtener un resultado dorado y aromático en pocos minutos.

Receta: pastafrola con dulce de leche (versión Maru Botana)

A continuación, te compartimos el paso a paso completo para preparar esta versión de Maru Botana, ideal para quienes aman hornear en casa y disfrutar de lo casero con ese toque de simpleza y cariño que caracteriza a sus recetas.

Ingredientes (para un molde de 24 cm):



200 g de manteca (a temperatura ambiente).



2 yemas de huevo.



1 huevo entero.



100 g de azúcar.



1 cucharadita de esencia de vainilla.



½ cucharadita de bicarbonato de sodio.



300 g de harina 0000.



500 g de dulce de leche repostero.



Pastafrola. Foto: Unsplash

La receta definitiva para preparar una pastafrola de dulce de leche. Foto: Unsplash.

Preparación paso a paso:

En un bowl grande, batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema clara. Incorporar las yemas, el huevo entero y la esencia de vainilla. Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes. Agregar el bicarbonato y, poco a poco, la harina tamizada. Integrar con las manos hasta formar una masa suave, sin amasar de más. Envolver en film y dejar descansar en la heladera por 20 a 30 minutos. Retirar la masa de la heladera y dividila en dos partes: una para la base (¾ del total) y otra para las tiras decorativas. Enmantecar y enharinar un molde de 24 cm. Estirar la porción mayor directamente sobre el molde (podés ayudarte con un vaso o espátula) para lograr una base uniforme. Distribuir una capa generosa de dulce de leche repostero sobre la base, nivelando con una cuchara para que quede parejo. Asegurarse de cubrir toda la superficie sin desbordar los bordes. Con la masa restante, estirar entre dos hojas de film o dentro de una bolsa plástica para que no se pegue. Cortar tiras de aproximadamente 1 cm de ancho con cuchillo o cortapasta. Colocar las tiras sobre el dulce de leche formando un enrejado (cruzadas en forma diagonal o cuadrada, según tu preferencia). Presionar ligeramente los extremos sobre los bordes de la masa base para fijarlas. Llevar al horno precalentado a 180 °C y hornear entre 25 y 30 minutos, hasta que la masa esté dorada y firme. Dejar enfriar antes de desmoldar y cortar.

Esta pastafrola puede servirse a temperatura ambiente o ligeramente tibia, sola o acompañada con crema, café o infusiones. Por su presentación cuidada y su sabor intenso, también es una excelente opción para agasajar a invitados o llevar a una celebración.