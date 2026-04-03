Tarta de atún o empanada gallega Foto: Foto generada con IA

Cuando llega Viernes Santo, muchas mesas se repiten a lo largo de Argentina, España y gran parte de Latinoamérica: comidas sin carne roja, recetas heredadas y platos que conectan tradición, fe y sabor. Entre los clásicos indiscutidos aparecen dos protagonistas que suelen generar dudas y debates: la empanada gallega y la tarta de atún. A simple vista pueden parecer similares, pero sus diferencias son profundas y van mucho más allá del relleno.

Orígenes: tradición española vs adaptación rioplatense

La empanada gallega tiene raíces muy antiguas en España, especialmente en Galicia. Su historia está ligada a la vida rural y marítima: era una comida práctica para transportar, compartir y conservar. Originalmente se hacía con pescados como atún, sardinas o incluso mariscos, aprovechando los productos del Atlántico.

La tarta de atún, en cambio, es una reinterpretación moderna, muy popular en Argentina y Uruguay. Nace de la cocina casera, económica y rápida, adaptada a ingredientes accesibles y a la vida urbana. No responde a una denominación de origen ni a una receta única, sino que evoluciona según cada familia.

Tarta de atún Foto: Grok

La masa: una diferencia clave que define el plato

Uno de los puntos más importantes para diferenciar ambos platos está en la masa.

Empanada gallega : su masa es casera, elástica y se elabora tradicionalmente con harina, agua, sal y aceite del sofrito del relleno , lo que le aporta un sabor único y característico. No es una masa hojaldrada ni quebrada.

Tarta de atún: suele utilizar tapas comerciales de tarta (masa hojaldrada o tipo pascualina) o una masa casera más simple y neutra, pensada para rapidez antes que tradición.

Este detalle hace que la empanada gallega tenga una personalidad mucho más marcada desde el primer bocado.

El relleno: similar en ingredientes, distinto en intención

Ambos platos suelen llevar atún, cebolla y tomate, pero la preparación cambia por completo.

En la empanada gallega, el relleno se cocina lentamente en un sofrito de cebolla, morrón y ajo, con pimentón dulce (y a veces picante). El atún se integra al final, buscando equilibrio y jugosidad sin exceso de líquido.

La tarta de atún suele tener un relleno más simple y directo: atún escurrido, cebolla salteada, tomate o salsa, huevos duros y, en muchos casos, queso. Es más abundante y contundente, pensada para alimentar y resolver.

Empanada gallega. Foto: captura YouTube

Forma y presentación: rústico o práctico

La empanada gallega se presenta como una pieza grande, redonda o rectangular, sellada con repulgue o bordes doblados. Se corta en porciones y se sirve como plato principal.

La tarta de atún, en cambio, responde al formato clásico de tarta: base y tapa, molde circular, cortes más prolijos, ideal para viandas o comidas rápidas.

¿Por qué ambas son protagonistas de Viernes Santo?

La tradición católica de no consumir carne roja en Viernes Santo hizo que el pescado se vuelva central. Tanto la empanada gallega como la tarta de atún cumplen con esa consigna, pero además apelan a la memoria, al encuentro y a la cocina compartida.

La empanada gallega conecta con raíces inmigrantes y celebraciones familiares.

La tarta de atún representa la practicidad, lo cotidiano y el sabor conocido de la cocina hogareña.

Entonces, ¿cuál elegir?

No se trata de elegir una sobre la otra, sino de entender que son platos distintos con historias distintas. La empanada gallega es tradición, identidad y técnica. La tarta de atún es adaptación, rapidez y comfort food.

En Viernes Santo, cualquiera de las dos es válida, deliciosa y cargada de significado. Y quizás, como pasa en muchas casas, la mejor opción sea que las dos compartan la mesa.