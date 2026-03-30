El Día del Taco mexicano se celebra el 31 de marzo. Foto: Bon Viveur

Cada 31 de marzo se celebra en México el Día del Taco, una fecha dedicada a uno de los platos más emblemáticos y versátiles de su gastronomía. Con su combinación de tortilla, carne, limón y salsas elaboradas con jitomate, cebolla, ajo, cilantro y chiles, el taco resume sabores profundamente asociados a la cocina mexicana y a su cultura cotidiana.

Lejos de tratarse de una reciente tendencia, se trata de una preparación con raíces muy antiguas. De acuerdo con información del sitio oficial del Gobierno de México, el origen del taco se remonta a la época prehispánica, cuando la tortilla de maíz cumplía múltiples funciones: servía como plato, utensilio y alimento al mismo tiempo, lo que la convertía en una forma práctica de comer y transportar comida.

El origen del taco se remonta a la época prehispánica, cuando la tortilla de maíz cumplía múltiples funciones. Foto: Bon Viveur

Esa importancia histórica explica por qué el 31 de marzo se transformó en una jornada de homenaje a una preparación que sintetiza buena parte de la identidad culinaria del país. En el centro de todo está la tortilla, elaborada a partir de maíz, uno de los pilares de la alimentación mexicana desde tiempos ancestrales.

La base del taco también está ligada a una técnica milenaria: la nixtamalización, el proceso mediante el cual el grano de maíz se cocina y se transforma en masa para la elaboración de tortillas. Esta práctica, heredada de las culturas originarias, sigue siendo clave en la cocina tradicional.

Cinco lugares para celebrar el Día del Taco en Buenos Aires

El 31 de marzo se transformó en una jornada de homenaje a una preparación que sintetiza buena parte de la identidad culinaria del país. Foto: Bon Viveur

1- Barra Chalaca

Una de las propuestas más originales son los wantacos, una versión del taco tradicional en la que la masa de wantán frita reemplaza a la tortilla.

El relleno incluye: tartar de trucha con salsas sriracha, mae ploy y togarashi, acompañado por guacamole, lechuga, verdeo y lima, que aportan frescura y equilibran el picante.

La porción de tres unidades y puede acompañarse con Matapena, la bebida de la casa preparada con hierbaluisa, manzanilla, ananá y gin o pisco.

Dirección: Arévalo 1392 (Palermo)

Bulnes 2579 (Palermo)

Montañeses 2599 (Belgrano)

2- Barragán Cantina & Café

El menú ofrece distintas versiones de tacos, como el trío de tacos de alambre, con carne de res, chimi mexicano, cebolla morada, cilantro y lima.

También, aparecen los tacos de panceta, con panceta macerada en miel, criolla de mango, mayonesa picante, crema de maíz y cilantro.

En la sede de Chacarita, el espacio suma por la noche una propuesta de cantina mexicana con platos de autor, cócteles y una ambientación más íntima.

Dirección: Roseti 177 (Chacarita)

Nicasio Oroño 1195 (Caballito)

Cabrera 3697 (Palermo)

Superí 4031 (Saavedra)

3- Punto Mona

La tortilla, elaborada a partir de maíz, es uno de los pilares de la alimentación mexicana desde tiempos ancestrales y puede combinarse de múltiples maneras. Foto: Bon Viveur

Entre los platos calientes se destaca el taco de pollo asado, servido en pan chato estilo tortilla.

La preparación se completa con hierbas frescas y tzatziki, una salsa elaborada con pepino inglés, yogur griego, ajo, limón, menta, sal y pimienta negra.

La combinación busca un equilibrio entre cremosidad, frescura y notas herbales, en línea con la propuesta gastronómica del bar creado por Mona Gallosi en una exfábrica reciclada.

Dirección: Fraga 93 (Chacarita)

4- Ronconcon

En este restaurante, los tacos se preparan con tortillas de maíz nixtamalizado y un relleno que combina entraña marinada, chuleta ahumada, chicharrón, frijoles, cebolla morada, cilantro y lima.

Se acompañan con salsa macha, de picante medio a intenso, elaborada con chiles, aceite, ajo, maní y sésamo, que se sirve aparte para ajustar la intensidad.

Desde la barra sugieren acompañarlos con el Gimlet Caribe, un cóctel con gin, flor de Jamaica, lima y cilantro.

Dirección: Beauchef 527 (Caballito)

5- Sifón Sodería

El espacio organizará desde las 19:00 (hora argentina), un pop up gastronómico a cargo del chef Jesús Cabrera, con tacos de suadero, lengua enchipotlada y birria de gírgolas (todos a $20.000).

También, se ofrecerán quesadillas de chorizo de Madre Rojas y de hongos ($18.000), junto con bebidas como cerveza ($6000), michelada ($8000), margarita ($10.000) y paloma con soda ($10.000).

La propuesta se completa con un DJ set, mientras que la carta habitual mantiene sus taquitos de carne con crema ácida, pico de gallo, jalapeño y cilantro.

Dirección: Jorge Newbery 3881 (Chacarita)