Bruce Grill Station. Foto: Canal26.com

Cada 27 de abril se celebra el Día Internacional de las ribs, una fecha no oficial que rinde homenaje a uno de los platos más icónicos del barbecue estadounidense. Las costillitas de cerdo, cocidas a fuego lento y bañadas en salsa barbacoa, se convirtieron en un clásico global que invita a comer con las manos y disfrutar sin apuro.

En ese sentido, un clásico de Zona Oeste se posiciona como el lugar ideal para disfrutarlas en su máxima expresión, con una propuesta que combina técnicas tradicionales de ahumado, sabores intensos y un ambiente inspirado en el auténtico estilo americano.

Bruce Grill Station. Foto: Canal26.com

Un rincón del “American Way” en Zona Oeste

En Argentina, esta tradición encontró su lugar en propuestas que replican el espíritu del barbecue original. Una de ellas es Bruce Grill Station, ubicado en Parque Leloir, que desde 2015 se consolidó como un punto gastronómico de referencia en la Zona Oeste.

El proyecto, liderado por Marcelo Fabián Gil, combina una estética de bar-restaurante americano con un ambiente cálido y moderno. Con mesas en vereda, deck al aire libre y un amplio salón de estilo rústico, el espacio está pensado para encuentros entre amigos, en pareja o en familia.

Bruce Grill Station. Foto: Canal26.com

Su carta es amplia e inclusiva: ofrece opciones tex-mex, pescados, pastas y tablas para compartir. Sin embargo, hay un plato que se lleva todas las miradas y se convirtió en un verdadero emblema del lugar.

Las ribs “El Jefe”, el plato estrella

Entre las especialidades de la casa se destacan las ribs “El Jefe”, unas costillitas de cerdo con salsa barbacoa casera que se sirven con una contundente guarnición: papa rellena con queso crema, panceta, ciboulette y salsa cheddar, además de una clásica ensalada coleslaw.

Se trata de un plato pensado para disfrutar sin formalidades, donde el sabor intenso y la textura tierna son protagonistas.

Bruce Grill Station. Foto: Canal26.com

El secreto: cocción lenta, ahumado y tiempo

La clave de estas ribs está en un proceso de elaboración que combina técnica y paciencia. Primero, la carne se limpia cuidadosamente, retirando el exceso de grasa y la membrana. Luego se unta con aceite y se cubre con una mezcla de especias que incluye paprika, ajo en polvo, pimienta negra, jengibre, romero y un toque picante, junto con azúcar morena y blanca.

Después, las piezas se llevan al ahumador durante tres horas. Más tarde, se envuelven en papel aluminio con caldo de carne y vuelven al fuego por otras tres horas. Este método garantiza una textura extremadamente tierna.

Bruce Grill Station. Foto: Canal26.com

El ahumado se realiza a bajas temperaturas —entre 90 y 120 grados— con maderas como quebracho colorado, quebracho blanco y espinillo, que aportan un perfil aromático profundo y equilibrado. Una vez listas, las ribs reposan durante 24 horas, lo que permite intensificar los sabores.

Al momento de servirlas, se bañan con salsa barbacoa casera y se terminan en la parrilla para potenciar su carácter ahumado.

Bruce Grill Station. Foto: Canal26.com

“Se cocinan lentamente y se terminan con nuestra salsa casera”

Marcelo Gil, manager de Bruce Grill Station, resume el diferencial del plato: “Las ribs ‘El Jefe’ representan muy bien lo que somos. Es una preparación que lleva muchas horas de trabajo: se cocinan lentamente, se cuida cada etapa del proceso y se terminan con nuestra salsa sweet BBQ casera”.

Además, destaca el impacto en los comensales: “La carne queda súper tierna, se despega sola del hueso y tiene ese aroma ahumado que se siente desde que el plato llega a la mesa. Es un plato por el que la gente vuelve”.

Bruce Grill Station. Foto: Canal26.com

Una experiencia completa

Más allá de las ribs, Bruce Grill Station propone una experiencia integral. Su barra ofrece cerveza tirada, vinos y cócteles clásicos y de autor que acompañan perfectamente este tipo de cocina.

Con una identidad marcada por el fuego, el humo y los sabores intensos, el restaurante logra recrear el espíritu del barbecue norteamericano en un entorno local, convirtiéndose en un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de una propuesta diferente.

Bruce Grill Station. Foto: Canal26.com

En ese equilibrio entre técnica, ambiente y sabor, las ribs dejan de ser solo un plato para transformarse en una verdadera experiencia gastronómica.