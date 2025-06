Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

PAMI lanzó su nueva app oficial: cómo usarla sin riesgos y qué trámites permite realizar de manera online

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados lanzó una nueva versión de su aplicación móvil, con más funciones, registro actualizado y medidas para prevenir estafas. Conocé cómo descargarla correctamente y todo lo que podés hacer desde el celular.

Oficinas de PAMI. Foto: NA.

Con el objetivo de modernizar sus canales de atención y reforzar la seguridad digital de sus afiliados, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) presentó la nueva versión de su aplicación móvil oficial, Mi PAMI, ya disponible para celulares con sistema operativo Android y iOS.

Según informaron desde el organismo, la actualización de la app no solo incorpora nuevas funcionalidades, sino que también incluye mejoras en el sistema de validación de datos personales y un proceso de registro más seguro, en línea con la creciente necesidad de prevenir fraudes digitales dirigidos a la población adulta mayor.

Se renovó la aplicación de PAMI. Foto: NA.

La nueva versión de Mi PAMI busca centralizar los principales trámites y gestiones del sistema en una única plataforma digital. Desde la aplicación, los afiliados pueden:

Consultar su credencial digital

Acceder a recetas electrónicas y órdenes médicas.

Solicitar turnos para atención presencial.

Visualizar la cartilla de prestadores.

Contactar directamente a su médico de cabecera.

Realizar trámites en línea y llamadas a emergencias.

La app está diseñada no solo para el uso de los propios afiliados, sino también para que familiares o personas de confianza puedan ayudar en su uso, siempre bajo un entorno de seguridad y privacidad.

Seguridad reforzada y advertencia ante estafas

Uno de los ejes principales de la renovación es la implementación de medidas de ciberseguridad, entre ellas un nuevo sistema de validación de identidad y registro con usuario y contraseña actualizados.

Estafas a jubilados en nombre de PAMI por WhatsApp. Foto: Grok.

PAMI remarcó que la aplicación solo puede descargarse desde las tiendas oficiales, es decir, Google Play Store, Apple App Store o desde el portal web de PAMI. No se enviarán enlaces por WhatsApp, redes sociales ni mensajes privados. También aclararon que el organismo nunca solicita claves, datos bancarios ni cobra por el uso de la app.

El llamado a la precaución no es casual: en los últimos años se han multiplicado las estafas virtuales dirigidas a adultos mayores, mediante llamadas falsas o mensajes que suplantan la identidad de organismos públicos. Desde PAMI reiteran la importancia de evitar cualquier tipo de descarga por medios no oficiales y no compartir datos sensibles bajo ninguna circunstancia.

Prevenir estafas virtuales. Foto: Reuters.

¿Cómo actualizar o descargar la nueva app de PAMI?

Para quienes ya utilizaban una versión anterior, la actualización se puede realizar directamente desde la tienda oficial del celular o desde la aplicación misma, siguiendo las instrucciones. Una vez instalada, se debe completar el registro con un nuevo usuario y contraseña.

Para nuevos usuarios, el procedimiento es simple: descargar la app desde las tiendas oficiales, registrarse con los datos solicitados y validar la identidad en unos pocos pasos.