Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Sin bolsas de agua caliente ni calefacción: el mejor método para calentar los pies de la cama en el invierno

La ola polar trajo consigo algunos truquitos para mantenerse calentito sin pagar de más. Este método es muy popular en Europa.

Cual es el método que reemplaza a la bolsa de agua caliente. Foto: Freepik

En pleno invierno y ola de frío, las estufas no alcanzan y a veces no hay forma de calefaccionar bien el hogar. Uno de los mayores desafíos, además, es calentar la cama para ir a dormir, ya que a veces las frazadas parecen no ser suficientes. Sin embargo, existe un truco muy utilizado en Europa que es altamente efectivo y no es una bolsita de agua caliente.

Aunque parezca sacado de un manual de remedios caseros, el método del arroz caliente es muy popular en el viejo continente, donde los inviernos son especialmente crudos. Y lo mejor es que se puede aplicar con elementos que ya tenés en casa.

Arroz. Foto: Unsplash.

Cómo funciona el truco del arroz caliente

La clave está en las propiedades térmicas del arroz, que tiene la capacidad de retener el calor por períodos prolongados. El procedimiento para armarla es muy sencillo:

Llená una bolsa de tela (puede ser de algodón o lino) con arroz.

Calentala en el microondas durante 2 a 3 minutos, dependiendo de la potencia del aparato.

Colocala dentro de la cama unos minutos antes de acostarte, o directamente a los pies de la cama al momento de dormir.

De esta forma el calor que retiene el arroz se irá liberando lentamente sobre las sábanas y mantendrá la cama cálida durante varias horas, sin necesidad de recurrir a dispositivos electrónicos que puedan resultar muy costosos y hasta peligrosos.

Cómo calentar la cama en invierno.

Arroz caliente en la cama: los beneficios de este truco europeo para el invierno

Este método, es muy económico y ecológico, ya que no consume electricidad como una estufa o una manta térmica. Además, a diferencia de las bolsas de agua caliente, no hay riesgo de derrames o quemaduras.

Otro aspecto muy positivo a tener en cuenta es que el arroz puede usarse una y otra vez, siempre y cuando se mantenga en buen estado.

Cama; colchón; almohada. Foto: Unsplash.

Es una opción ideal para personas que buscan alternativas sostenibles y formas naturales de calefaccionar sin saturar el ambiente con frazadas ni elevar la cuenta de luz o gas.