El truco del “burrito”: el viral de TikTok para secar la ropa en días húmedos y lluviosos

Este tip promete secar las prendas en tiempo récord, para mantener la limpieza y alejar los hongos.

En los días húmedos, secar la ropa se convierte en una misión imposible, lo que genera acumulación de prendas para lavar y si lo intentas, días y días de humedad y riesgo de hongos en el hogar. Sin embargo, hay varios métodos para solucionar este tema de forma sencilla y uno de ellos se hizo extremadamente viral en TikTok.

Se trata de “la técnica del burrito”, un truco que va a quitar la humedad de la ropa sin esfuerzo y en tiempo récord. Este método seguro se convertirá en un hábito más de limpieza para tu hogar. Se llama así porque recuerda a la técnica de la comida mexicana, donde se envuelve el relleno en una masa y aquí, podría decirse que es muy similar, solo que utilizando una toalla limpia y seca.

Trucos para secar la ropa en días lluviosos. Foto: Unsplash.

Antes lavar la ropa en días lluviosos, es necesario que recuerdes que para que las prendas no agarren mal olor, es muy importante que se sequen de forma adecuada ya que de no ser así, no solamente se podría arruinar la tela, sino que además se generará un ambiente propicio para la proliferación de bacterias y hongos, sobre todo en climas húmedos.

Cómo aplicar la “técnica del burrito” para secar la ropa cuando hay humedad

Para aplicar esta técnica, deberás extender una toalla amplia y limpia sobre una superficie plana, lisa y firme como una mesa o el piso y colocar sobre ella una prenda húmeda recién sacada de la lavadora perfectamente estirada y luego enrollar ambos tejidos como si fueran un burrito mexicano.

Esta técnica sencilla puede resultar útil también para cuando una persona se encuentre de viaje y necesite lavar su ropa a mano y tenerla seca a la mayor brevedad posible.



De esta forma, la toalla absorberá bien la humedad de la ropa mientras retorcemos la prenda como si fuéramos a escurrir la ropa. La única advertencia aquí es que no debe realizarse con telas que sean muy delicadas.

Tras realizar esta operación la ropa quedará parcialmente seca, al punto que la toalla absorbió alrededor del 80 por ciento de humedad y, en este caso, solo bastará unos pocos minutos de secador de pelo o incluso de colocarla frente al sol para que quede completamente seca.