Pensión por invalidez y CUD en riesgo: quiénes pueden perder los beneficios durante agosto 2025

Si bien la Agencia Nacional de Discapacidad extendió por un año la validez de millones de CUD en 2025, no todos están alcanzados por la medida. Los detalles en la nota.

Certificado Único de Discapacidad (CUD). Foto: Freepik

Si sos titular del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y se te vence este 2025, deberías contar con una prórroga automática. Sin embargo, también se confirmó que algunos usuarios podrían perder el beneficio si no cumplen con los requisitos establecidos.

Quiénes renuevan automáticamente el CUD

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) informó que los Certificados Únicos de Discapacidad con vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de este año se extenderán de forma automática por otro año más, hasta la misma fecha.

Sin embargo, esto no es para los que ya tienen el certificado vencido o pendiente de actualización desde 2022, 2023 o 2024. Si no se realiza la renovación este año, el Certificado Único de Discapacidad quedará sin efecto y perderán los beneficios, incluyendo la pensión por invalidez.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) tiene validez en toda la Argentina. Foto: NA.

Por qué se da de baja la pensión por invalidez

ANSES informó que los titulares de pensiones por invalidez que no estén dentro del territorio argentino por un periodo mayor a 90 días, serán dados de baja. De esta forma, los beneficiarios que no cumplan esta condición no podrán cobrar los haberes y tendrán que regularizar su situación.

En ese sentido, quienes deben renovar el certificado este 2025 son los siguientes:

Con CUD emitido en 2022, 2023 o 2024 y no lo hayan actualizado.

Que hayan recibido indicación de la Junta Evaluadora de presentar nueva documentación.

Presenten cambios en su condición de salud que requieran revisión del certificado.

Para renovarlo se debe solicitar un turno en la Junta Evaluadora más cercana al domicilio.

Certificado Único de Discapacidad, CUD. Foto: redes sociales.

Los derechos que otorga el CUD (Certificado Único de Discapacidad)

Contar con este certificado permite acceder a:

Prestaciones médicas integrales con cobertura del 100%.

Rehabilitación y apoyos educativos.

Transporte público gratuito.

Asignaciones familiares especiales.

Exenciones en peajes, algunos impuestos nacionales y tasas municipales.

Beneficios impositivos para la compra de vehículos.

Cupos laborales en organismos estatales.

Cómo obtener el CUD (Certificado Único de Discapacidad)

El proceso consta de cuatro pasos:

Reunir la documentación médica necesaria, como estudios y certificados firmados por profesionales del equipo tratante. Solicitar un turno en la sede correspondiente a través del sistema indicado en el portal oficial. Presentarse a la evaluación de la Junta Evaluadora en el día asignado. Retirar el certificado o la denegatoria, personalmente o a través de un adulto con documento original.

Este trámite es gratuito y no requiere gestores. La recomendación oficial es realizarlo con anticipación y contar con toda la documentación al momento de presentarse ante la Junta Evaluadora.