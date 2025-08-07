El viernes 15 de agosto es día no laborable: qué diferencias hay con un feriado y cómo se paga
El 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad de José de San Martín y si bien es sabido que el viernes 15 será no laborable, hay dudas sobre qué diferencias existen con el feriado.
Ese fin de semana habrá un fin de semana XL para algunos, el viernes 15 el Gobierno determinó que sea no laborable por lo que tiene diferencias considerables con el asueto del domingo 17.
La diferencia entre día no laborable y feriado
En los feriados nacionales, se aplican las normas de descanso dominical y los empleados que trabajen ese día deben recibir el doble de su salario habitual.
En cambio, en los días no laborables, como el viernes 15 de agosto, el empleador puede decidir si se trabaja y el empleado recibirá su salario simple si se trabaja.
Cuánto me pagan si trabajo el feriado del domingo 17 de agosto
Según la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), aquellos trabajadores que presten servicios en un feriado nacional deben recibir una remuneración doble.
En esa línea, el artículo 181 de dicha normativa establece que los empleados que no trabajen recibirán el salario correspondiente al día, mientras que aquellos que sí lo hagan deberán cobrar el equivalente a dos jornadas laborales.
Los fines de semana largos que quedan en 2025
- Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín: viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto (3 días)
- Día de la Soberanía Nacional: sábado 23, domingo 24 y lunes 24 de noviembre (3 días)
- Día de la Inmaculada Concepción de María: sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre (3 días)