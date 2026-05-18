Carlos Moreno visitará Bariloche. Foto: Facebook / Carlos Moreno.

Carlos Moreno, el urbanista franco-colombiano que impuso en el mundo el concepto de la Ciudad de los 15 Minutos: un modelo donde el trabajo, la educación, la salud, el comercio y la recreación estén a distancia caminable o en bicicleta desde cada hogar.

Moreno llega desde París para recorrer uno de los proyectos pioneros de América Latina que aplica esa filosofía desde su concepción misma: Bariloche del Este.

Para participar de la conferencia, que será el miércoles 27 de mayo a las 14 horas en el Hotel Huinid - Salón Pioneros (Av. de los Pioneros 2649, R8400 San Carlos de Bariloche, Río Negro) hay que completar este formulario.

El urbanista Carlos Moreno dará una conferencia en Bariloche Foto: Prensa

Entre los actos previstos, se inaugurará el comienzo de la obra de pavimentación de una calle con su nombre. La agenda incluirá también reuniones con autoridades provinciales y municipales, encuentros con juntas vecinales cercanas a este Nuevo Distrito Urbano y diálogos con profesionales y especialistas vinculados al desarrollo urbano barilochense.

Bariloche del Este es el reequilibrio histórico de una ciudad que creció durante décadas de espaldas a su zona este. Las 132 hectáreas del proyecto alojarán el Centro Cívico, la Ciudad Judicial, los polos Sanitario y Educativo, barrios residenciales, un importante centro comercial, y espacios de esparcimiento articulados por parques lineales. Todo respaldado por una ordenanza municipal aprobada por unanimidad hace más de una década, es decir una política de Estado que trasciende los cambios de gestión.

Quién es Carlos Moreno

Nació en Colombia en 1959, y llegó a Francia a los 20 años. Hoy es profesor en la Universidad de la Sorbona en París y uno de los pensadores urbanos más influyentes del mundo.

Desde 2016, Moreno impulsa el concepto de «Ciudad de 15 Minutos», que hoy se aplica en múltiples ciudades del planeta, como Curitiba, Melbourne, Bogotá, Shanghai y Milán.

La alcaldesa de París Anne Hidalgo adoptó su concepto como política oficial urbana y transformó la ciudad. La OMS, la ONU-Hábitat y múltiples organizaciones internacionales han respaldado su trabajo. Es autor de más de 20 libros sobre esta temática, como “La ciudad de 15 minutos” y “El poder de la proximidad”, traducidos a 15 idiomas.

Ha recibido los premios más importantes del urbanismo mundial, entre ellos la Medalla de Prospectiva 2019 de la Academia de Arquitectura de Francia, el Premio OBEL 2021, el Pergamino de Honor 2022 de ONU-Hábitat y el Global Leadership Award for Sustainable Development 2024, en Naciones Unidas.

Cronograma completo de actividades abiertas

Martes 26 de mayo, 16:00: Inauguración del primer tramo de la calle “Carlos Moreno”

Lugar: Bariloche del Este

Miércoles 27 de mayo, 14.30: Conferencia de Carlos Moreno “Desafíos frente a la crisis urbana: la Ciudad de Proximidad” con la presencia del gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck, el autor de Bariloche del Este Juan Manuel Valcárcel, intendentes de Río Negro y Neuquén, y demás autoridades y referentes profesionales, sociales y académicos.

Lugar: Hotel Villa Huinid Pioneros.