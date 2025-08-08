Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 8 de agosto de 2025

Clima actualizado

Comenzamos el día en Santa Cruz con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas serán de 4.7°C, y se prevé que las máximas alcancen los 40.5°C. La velocidad del viento se mantendrá con un promedio de 25 km/h, así que por favor planifique en consecuencia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, la nubosidad continuará, y las temperaturas no variarán significativamente, permaneciendo entre 4.7°C y 40.5°C. Se mantendrá la velocidad media del viento en unos 25 km/h, proporcionando una suave brisa que puede hacer que la sensación térmica sea más confortable.

“Es un día perfecto para disfrutar al aire libre, siempre recordando mantenerse hidratado debido a las altas temperaturas.”

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Cruz

Con la humedad relativa configurada en un 80%, las condiciones podrían sentirse más pesadas. Recuerde que los cambios de temperatura pueden ser abruptos, especialmente al atardecer, así que llevar una chaqueta ligera podría ser una buena idea.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 8 de agosto de 2025

Hoy el amanecer será a las 09:40 y el atardecer sucederá a las 17:34. Es un buen momento para disfrutar de la vista del amanecer y planificar las actividades para terminar antes del anochecer.