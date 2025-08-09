Compras online: el truco definitivo para nunca más equivocarte de talle en Shein

Revelan el tip para no tener que devolver las compras y aprovechar al 100% la prenda.

Shein, ropa. Foto: Freepik.

La plataforma de moda Shein es un furor absoluto en Argentina, ya que vende de todo: desde indumentaria hasta artículos para celulares. Sin embargo, muchas personas han denunciado en las redes sociales tener un problema en concreto: es difícil elegir cuál es el talle correcto.

Y si bien la plataforma se posicionó como una de las más aclamadas en las compras online por sus precios competitivos y un catálogo que se actualiza constantemente. Pero al aprovecharlo puede resultar difícil leer exactamente la tabla de talles, por lo que muchas personas terminan devolviendo el producto o simplemente regalándolo.

Shein, ropa. Foto: Freepik.

Por este motivo, la influencer Barbie Rojas, especialista en moda y con una comunidad activa en redes sociales, compartió en su cuenta de TikTok un truco clave para comprar en Shein sin fallar con el talle. “Lo principal es tener una cinta métrica a mano y tomarse bien las medidas”, explicó en el video que rápidamente se volvió viral.

En este sentido, la joven recomendó prestar atención a la guía de talles personalizada que ofrece cada prenda en la plataforma: “Cada artículo tiene su propia tabla con medidas específicas. Dentro de esa tabla vas a encontrar tanto las medidas del producto como las medidas del cuerpo recomendadas para cada talla”, detalló en su reel.

Shein es furor en Argentina. Foto: Unsplash.

Paso a paso: cómo saber qué talle debo comprar en Shein

Para poder saber cuál es el talle correcto que tenés que pedir dentro de la plataforma, deberás seguir estos pasos:

Paso 1: tomate tus medidas reales

Necesitás una cinta métrica y medirte en ropa interior o con ropa liviana. Anotá estos datos:

Busto: Rodeá la parte más ancha del pecho.

Cintura: Medí la parte más angosta de tu abdomen, justo arriba del ombligo.

Cadera: Medí la parte más ancha de la cola.

Opcional: también podés medir largo de pierna, espalda o brazos si vas a comprar prendas más específicas.

Paso 2: entrá a la prenda que querés y buscá la “Guía de tallas”

Cada prenda en Shein tiene su propia tabla de talles, porque los talles no son iguales entre productos.

Compras en Shein. Foto: Freepik.

Ahí vas a ver dos columnas:

Medidas del cuerpo : estas indican qué medidas corporales se recomiendan para cada talle (por ejemplo, talle S = busto 88, cintura 65, cadera 95).

Medidas de la prenda: cuánto mide la prenda en sí (útil para saber si querés que te quede más suelta o ajustada).

Compará tus medidas con esa tabla y elegí el talle donde todas (o la mayoría) coincidan.

Paso 3: leé los comentarios

Mirá las reseñas de otras personas con fotos y comentarios. Muchas dicen desde qué talle pidieron, cuánto miden y pesan y cómo les quedó (grande, justo o chico) y sobre todo, si la prenda es fiel a la foto.

Si estás por hacer tu primera compra en Shein o ya tuviste alguna experiencia fallida con los talles, este método puede marcar la diferencia. Tomar bien tus medidas, usar la tabla específica de cada prenda y leer los comentarios de otros usuarios son claves para que tu compra sea un éxito.