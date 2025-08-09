Más allá de la yerba Cósmico: la pareja viral anunció un nuevo lanzamiento que sorprendió a todos

Samantha Trottier y Hernán Regiardo, creadores de la yerba Cósmico, se animan a una nueva aventura que va más allá de la gastronomía, incursionando en un rubro que asombró a todos.

Samantha Trottier y Hernan Regiardo lanzarán una nueva versión de El Estanciero. Foto: Captura video.

Dos referentes del mundo influencer y cultural argentino, @Hernanreg y @samtrottierr, sorprendieron a sus seguidores con un anuncio inesperado: están preparando una versión totalmente renovada de uno de los juegos más emblemáticos del país, El Estanciero.

En un video corto compartido en redes sociales, explicaron que el objetivo es revivir la gloria de este clásico, que rinde homenaje al campo y la cultura argentina, dándole una vuelta de tuerca con una versión completamente nueva y actualizada.

Juego de mesa El Estanciero. Foto: Mercado Libre.

Cómo será la nueva versión de El Estaciero, creado por Samantha Trottier y Hernan Regiardo

Para ello, tomarán como base los diseños originales, pero sumando una impronta fresca y moderna junto al estilo del estudio Cósmico. La idea es mantener la esencia clásica de El Estanciero y darle un aire renovado para conectar con nuevas generaciones.

Además, adelantaron que incluirán situaciones y problemáticas actuales de Argentina, buscando que el juego no solo sea entretenido, sino también refleje la realidad y la identidad local de una manera divertida y creativa.

Para finalizar, Hernán y Sam invitaron a la comunidad a participar activamente enviando ideas y recomendaciones para esta nueva edición, dejando la puerta abierta a que los fanáticos formen parte del desarrollo de esta esperada versión.

Con este anuncio, el clásico juego “El Estanciero” promete una segunda vida, adaptándose a los tiempos actuales y acercándose a nuevas generaciones sin perder su esencia.

Cósmico: la yerba creada por Hernán Reg y Sam Trotti

La yerba Cósmico, creada por Hernán Reg y Sam Trotti, se ha destacado en el mercado argentino por su estilo innovador y su conexión con la cultura joven y urbana. Más que un producto tradicional, Cósmico se reinventó con un diseño fresco, campañas creativas y una fuerte presencia en redes sociales, conquistando a quienes buscan calidad y una identidad auténtica.

Yerba Cósmico. Foto: Instagram @yerbacosmico

Además, Cósmico es más que yerba mate: es un símbolo de creatividad y movimiento cultural. Su vínculo con proyectos como la renovación de El Estanciero refleja el compromiso de sus creadores por impulsar iniciativas que fusionan tradición y modernidad, celebrando la historia y cultura argentina de forma original.