La ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de productos promocionada por influencers

Eran furor en redes sociales. Pero la ANMAT encendió la alerta y prohibió su venta en todo el país: productos sin registro, origen desconocido y posibles riesgos para la salud.

Productos de la marca Carbon Coco. Foto: X @dorrego_juan

La ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) prohibió la venta, uso, publicidad y distribución de distintos productos de la marca Carbon Coco en todo el país. Según la Disposición 5661/25, publicada hoy en el Boletín Oficial, la medida se tomó porque los productos no cuentan con la debida inscripción sanitaria y se desconoce su origen de fabricación.

Entre los artículos alcanzados por la prohibición figuran varios blanqueadores dentales con diferentes sabores (coco, menta, limón y frutilla), un enjuague bucal libre de alcohol con carbón activado y una mascarilla facial. Todos ellos eran publicitados a través de redes sociales por influencers y celebridades, y también se ofrecían en plataformas de venta online.

Productos ilegítimos

La ANMAT explicó que se trata de “productos ilegítimos” que no están registrados ante el organismo, lo que impide garantizar su seguridad y eficacia. Además, señalaron que no es posible identificar el establecimiento responsable de su elaboración.

El caso se activó tras una denuncia recibida por el área de Cosmetovigilancia del organismo, que detectó la comercialización irregular de estos productos. Al verificar la base de datos oficial, confirmaron que ninguno de los artículos tenía autorización para su venta en el país.

Sobre los riesgos, el vicedecano de la Facultad de Odontología de la UBA, Aldo Squiassi, advirtió en una entrevista radial que “lo natural no siempre es sinónimo de seguro”. Explicó que algunos productos blanqueadores pueden contener componentes abrasivos que generan un efecto visual de mayor blancura al pulir levemente el esmalte, pero su uso prolongado puede dañar los dientes.

Cabe recordar que, días atrás, la ANMAT también había retirado del mercado una crema dental Colgate, tras recibir reportes de posibles efectos adversos.

