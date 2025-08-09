Una complicación para las compras: destacada cadena de supermercados anunció el cierre de muchas sucursales

Esta cadena de supermercados de conveniencia lanzada en 2021 cesa sus operaciones, aunque el 90% de sus empleados serán reubicados.

Una cadena de supermercados se va de Colombia. Foto: Unsplash.

La cadena de supermercados Spid anunció el cierre definitivo de todas sus tiendas en Colombia. La decisión se da en un contexto de alta competencia en el sector minorista, donde gigantes como Tiendas D1, Ara y Oxxo siguen consolidando su presencia en dicho país.

Cencosud, uno de los grupos de retail más importantes de América Latina, había lanzado Spid en 2021 como una apuesta por el formato de tiendas de conveniencia, con ubicaciones estratégicas en zonas urbanas de alto tránsito, principalmente en Bogotá.

Por no poder competir contra las otras cadenas, este supermercado tiene que cerrar sus puertas. Foto: Reuters.

La cadena Spid cierra todos sus locales en Colombia

El concepto incluía entregas a domicilio en menos de 30 minutos, atención cercana y una oferta de productos pensada para las necesidades diarias del consumidor moderno.

Sin embargo, apenas cuatro años después de su llegada al mercado colombiano, la compañía decidió cerrar sus operaciones. La medida responde a una redefinición de su estrategia comercial en el país, orientada a consolidar sus marcas más reconocidas: Jumbo (hipermercados), Metro (supermercados) y Easy (mejoramiento del hogar).

“Spid culmina su ciclo como parte de la evolución del modelo operativo de la compañía en el país, orientado a fortalecer la propuesta de valor de Jumbo, Easy y Metro como marcas principales de cara a los colombianos”, explicó la compañía en un comunicado enviado al diario Portafolio.

Spid debe cerrar sus puertas en Colombia. Foto: NA

La salida de Spid del mercado colombiano refleja la complejidad de competir en un segmento dominado por tiendas de descuento con márgenes agresivos, expansión acelerada y fuerte fidelidad del consumidor.

No obstante, desde Cencosud señalaron que la salida de Spid no implica una retirada del mercado colombiano, sino una reorientación estratégica. De hecho, más del 90% de los empleados de Spid fueron reubicados en otras áreas del grupo, lo que sugiere un proceso de cierre planificado y con foco en la continuidad laboral.

Con este movimiento, la multinacional buscará concentrar sus esfuerzos en formatos con mayor penetración y reconocimiento entre los consumidores colombianos. La compañía continúa operando supermercados Jumbo y Metro, así como tiendas Easy, y proyecta fortalecer su posicionamiento en estos rubros frente a competidores como Grupo Éxito y Olímpica.

Así, el capítulo de Spid en Colombia llega a su fin, marcando un ejemplo más de los desafíos que implica competir en un mercado tan dinámico y exigente como el del retail de proximidad.