Cuáles son los barrios más peligrosos de CABA. Foto: X @ArgenRanks

A la hora de elegir un nuevo barrio para mudarse, entran en juego muchos factores: el acceso al transporte, los servicios, la vida barrial y, sobre todo, la seguridad. En ese punto, la percepción de inseguridad suele ser determinante y convierte a algunas zonas en opciones menos elegidas por quienes buscan instalarse en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, existen barrios porteños que registran mayores niveles de hechos delictivos o episodios de violencia, lo que impacta en la calidad de vida cotidiana de sus vecinos. La inseguridad, más que un dato aislado, se vuelve parte del día a día y condiciona rutinas, horarios y formas de habitar el espacio público.

A continuación, un repaso por las zonas de CABA que suelen aparecer entre las menos recomendadas al momento de pensar una mudanza.

Los barrios más inseguros de CABA

Según un relevamiento difundido por la cuenta de X Rankings de Argentina (@ArgenRanks), que asegura basarse en información oficial para elaborar listas y rankings a nivel nacional, estos son los barrios de la Ciudad de Buenos Aires que registran mayores niveles de hechos delictivos y episodios de inseguridad. El listado no busca estigmatizar, sino reflejar zonas donde la problemática aparece con más frecuencia en estadísticas y percepciones vecinales.

10. Villa Lugano / Bajo Flores

Ubicados en el sur de la Ciudad, concentran zonas con alta vulnerabilidad social. La combinación de asentamientos, menor presencia estatal y conflictos barriales hace que la inseguridad sea una preocupación recurrente, sobre todo durante la noche.

Villa Lugano. Foto: Wikipedia.

9. Parque Patricios

Aunque tuvo mejoras urbanas en los últimos años, todavía conviven áreas renovadas con sectores donde persisten robos y hechos de violencia, especialmente en horarios de baja circulación.

8. Nueva Pompeya

Históricamente postergado, presenta problemas de inseguridad ligados a su ubicación periférica, menor iluminación en algunas zonas y escasa actividad nocturna.

7. Monserrat

Pleno centro porteño y con mucho movimiento diurno, pero con calles que por la noche quedan desiertas. Los robos y arrebatos suelen ser la principal preocupación.

6. San Telmo

El contraste entre el circuito turístico y la vida barrial es fuerte. Fuera de las zonas más concurridas, vecinos y comerciantes advierten sobre robos, especialmente de noche.

San Telmo, con apenas 1,2 km², es el barrio más pequeño de la Ciudad Foto: Instagram @santelmo.todoslosdias

5. Retiro

La cercanía con la terminal, la villa y el constante tránsito de personas genera situaciones de inseguridad, con hurtos y robos que afectan tanto a vecinos como a turistas.

4. Barracas

Barrio extenso y heterogéneo, con áreas tranquilas y otras más complejas. La inseguridad se concentra en sectores menos transitados y con menor presencia policial.

3. La Boca

Ícono turístico durante el día, pero con cambios bruscos por la noche. Fuera del circuito de Caminito, la inseguridad aparece como uno de los principales reclamos vecinales.

Las esquinas más icónicas de CABA: Caminito (esq. Don Pedro de Mendoza). Foto Instagram @turistaenbuenosaires

2. Balvanera

Alta densidad poblacional, movimiento constante y una fuerte actividad comercial. Los robos y arrebatos son frecuentes, sobre todo en zonas cercanas a avenidas y estaciones.

1. Constitución

Encabeza el ranking por la reiteración de hechos delictivos. El entorno de la estación, el gran flujo de personas y los problemas sociales convierten a la inseguridad en un tema central del barrio.

Constitución es el barrio más inseguro de CABA.

Este tipo de rankings sirve como referencia general, aunque la realidad puede variar mucho de una cuadra a otra. Aun así, son datos que muchos tienen en cuenta antes de decidir dónde mudarse en la Ciudad.