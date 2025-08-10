Asignación Universal por Hijo: cómo recibir el pago mensual de ANSES por Mercado Pago sin ir al banco

ANSES permite que los titulares de la AUH puedan cobrar el beneficio mensual a través de Mercado Pago, una opción digital y rápida. Conocé los requisitos, cómo vincular ambas cuentas y las fechas de pago para agosto 2025.

Asignación Universal por Hijo (AUH). Fotos: ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa incorporando opciones digitales para facilitar el acceso a sus prestaciones. Entre ellas, se encuentra la posibilidad de que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobren el monto mensual directamente a través de la billetera virtual Mercado Pago.

Este mecanismo, vigente también para agosto de 2025, permite a los titulares del beneficio disponer del dinero de manera inmediata en su cuenta virtual, evitando traslados y filas en entidades bancarias. La acreditación se realiza en las fechas estipuladas por el calendario oficial de ANSES y no implica costos adicionales.

Mercado Pago, aplicación. Foto: Mercado Pago.

Quiénes pueden cobrar la AUH por Mercado Pago

Titulares de la Asignación Universal por Hijo.

Personas con cuenta verificada en Mercado Pago.

Usuarios que hayan completado el proceso de vinculación con ANSES.

Requisitos

DNI vigente y número de CUIL.

Teléfono celular con acceso a SMS y correo electrónico activo.

Aplicación de Mercado Pago instalada y acceso a Mi ANSES.

Cómo vincular la AUH con Mercado Pago

Desde Mi ANSES

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Seleccionar “Asignaciones” y luego “Cambiar forma de cobro”. Elegir “Mercado Pago” e ingresar el número asociado.

Desde la app de Mercado Pago

Entrar a la aplicación y buscar “Cobrar beneficios sociales”. Seleccionar AUH – ANSES, ingresar el CUIL y autorizar con la clave.

La acreditación del pago se realiza en las fechas establecidas por el calendario oficial de ANSES, generalmente entre el 8 y el 15 de cada mes, según el último número del DNI del beneficiario.

Asignación Universal por Hijo; ANSES Foto: ANSES

Una vez realizado el depósito, el dinero queda disponible de forma inmediata para pagar servicios, realizar compras o transferir a otras cuentas.

La posibilidad de cobrar la AUH por Mercado Pago se enmarca en la tendencia creciente de la digitalización de los servicios públicos. De esta forma, ANSES busca ampliar las alternativas de cobro y facilitar el acceso a los beneficios, especialmente en zonas donde las sucursales bancarias son limitadas o el traslado resulta complejo.