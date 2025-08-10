Más de 10 perros maltratados fueron rescatados de un circo: estaban encerrados, atados y vivían entre excrementos

Acusaciones de vecinos llevaron a que se desplegara un gran operativo en la localidad rionegrina de General Fernández Oro.

Importante operativo en Río Negro. Foto: Inforo.

Más de diez perros que sufrían maltrato en un circo fueron rescatados tras un allanamiento en la localidad rionegrina de General Fernández Oro. El operativo se dio en uno de los carretones del circo Dihany, luego de varias denuncias radicadas por parte de vecinos.

Los animales, que fueron trasladados para recibir atención veterinaria, se encontraban encerrados en un tráiler, atados con sogas al cuello y rodeados de excrementos.

El circo Dihany, envuelto en polémica. Foto: Inforo.

Alrededor de una decena de perros, a los que en un futuro cercano se les buscará un hogar, “vivían entre sus heces”.

El circo detrás del maltrato de perros, en Río Negro

El titular del circo, Daniel Molina, aseguró que los perros pertenecían a un hombre mayor que residía en un tráiler dentro del predio y que el personal del circo no tenía acceso a ese espacio, por lo que desconocían las condiciones en que se mantenía a los animales.

De todas formas, los vecinos reprocharon que el circo haya conseguido la habilitación pese a esa situación. En ese contexto, la municipalidad difundió un comunicado en el que aclaró: “La dirección de Comercio y Bromatología intervino inspeccionando para realizar la habilitación comercial del circo, verificando que se cumplieran las condiciones necesarias en materia de seguridad, higiene y estructura”.

Esta no es la primera vez que este circo queda envuelto en polémicas. En mayo de 2024, durante una función en Caleta Olivia, un trapecista de 21 años sufrió una caída superior a seis metros durante una acrobacia, sin red de protección ni arneses.

La víctima, Lautaro Bustos, sufrió una fractura de la quinta vértebra cervical, aplastamiento de médula y lesiones pulmonares, por lo que permaneció internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado. La familia denunció la ausencia de ART y contrato formal, iniciando acciones judiciales para que el circo cubriera los gastos médicos.