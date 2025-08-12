Compras en Shein: los tips de una influencer para que no te estafen con los pedidos de productos

Shein es una de las plataformas de compras más utilizadas en todo el mundo, pero, como en toda compra online, siempre existe el riesgo de estafas. Enterate cómo hacer una compra segura.

Compras en Shein. Foto: Freepik

Shein se volvió una de las plataformas de compras online más utilizadas alrededor del mundo por sus precios bajos y por la amplia variedad de ropa y accesorios que ofrecen. Sin embargo, como toda compra por internet, los riesgos de estafas o malas experiencias existen, como por ejemplo, recibir productos de mala calidad o presentar problemas con devoluciones o atención al cliente.

En ese sentido, una tiktoker bajo el usuario @anaherszage realizó un video con tips y consejos para realizar compras efectivas en la aplicación de Shein. Ana Paula, que se autodenomina como la “Reyna de Shein”, siempre realiza videos probando distintos productos y uno de los últimos que compartió lo tituló como: “Cosas que tenés que saber de Shein para que no te estafen y el pedido llegue perfectamente a tu casa”.

Local de Shein, en Singapur. Foto: Reuters (Edgar Su)

¿Cuáles son los consejos para que no te estafen en Shein?

La influencer compartió algunas recomendaciones para evitar estafas y consejos que a ella le funcionaron para que los productos recibidos no sean de mala calidad y no la estafen.

Primero, Shein se comunicará a través de un mail o mediante la propia aplicación, por lo que es importante chequear y prestar atención a los remitentes. “Todos los días me llegan mensajes preguntándome si los mensajes de números desconocidos que alertan sobre problemas en el envío son reales. Yo siempre respondo que si el remitente tiene muchos números, letras o dominios extraños, el correo debe ser descartado”, explicó Ana Paula.

Tips para que no te estafen en Shein. Video: TikTok/anaherszage

Luego, explicó que los productos pueden llegar en la fecha pactada como tardar un poco más o un poco menos. “Si el pedido debía llegar el 19 de octubre, y estás en la fecha, tené paciencia y esperá”, remarcó la influencer.

Respecto a los relcamos, la tiktoker explicó que lo mejor es esperar, por lo menos, 3 semanas desde la fecha límite para realizar un reclamo, porque el paquete podría estar demorado. Por último, dejó en claro que una de las cosas más importantes antes de comprar es mirar bien la foto del producto y ver los comentarios de los usuarios que ya compraron, ya que no suele ser tan precisa la descripción.