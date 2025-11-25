Black Friday y Navidad en Shein: los mejores descuentos de la plataforma china para aprovechar en noviembre

La plataforma ya se preparó para la llegada de las fiestas de fin de año y lanzó sus principales descuentos en decoraciones navideñas.

Black Friday, Shein. Foto: Freepik

Ante la proximidad de las fiestas de fin de año, el extenso catálogo de Shein también agregó promociones en torno al Black Friday para las decoraciones navideñas.

En su plataforma para Argentina, la tienda agregó una sección llamada “Christmas Home” e incluyó desde adornitos para el árbol de Navidad hasta pequeñas casas navideñas de cerámica con luces LED, que pueden funcionar para regalo. Además, en su larga lista de productos también se encuentran cajas para guardar galletitas, sobres temáticos, cajas de regalo y papel envoltorio con temática navideña.

Ofertas navideñas en Shein. Foto: Shein.

Ofertas navideñas en Shein. Foto: Shein.

Además, entre los regalos pensados para poner en el arbolito, figuran un kit de masaje con piedras calientes, un rodillo facial de acero o jade para la piel, ropa, accesorios y hasta sets de cubiertos navideños.

Los regalos que ofrece Shein por menos de $40.000

Entre los accesorios e indumentaria más destacada para regalar, la plataforma ofrece lo siguiente:

Bolso grande estilo diario: $ 14.231,06

Bolso negro clásico: $ 32.000

Bolso de hombro marrón: $ 35.613,27

Vestido bordado pequeño: $ 17.080,12

Vestido navideño a cuadros: $ 25.071,74

Luz LED de cortina: $ 9.210

Set de 120 pegatinas My Little Pony: $ 4.453

Set de parches textiles: $ 6.291

Neceser de maquillaje con lazo: $ 5.317

Herramienta de maquillaje 3 en 1: $ 2.628

Decoración metálica/acrílica para interiores: $ 28.129

Set de cinco cajas transparentes con globos: $ 33.383

Black Friday 2025. Foto: Freepik

Black Friday 2025: cómo aprovechar una oferta real y evitar ser estafado con precios inflados

El próximo viernes 28 de noviembre se llevará a cabo el Black Friday, un evento que se extenderá hasta el lunes 1° de diciembre. Durante esos días, las tiendas físicas y virtuales ofrecerán múltiples descuentos de cara a las fiestas. Sin embargo, como suele suceder, crece la incertidumbre sobre la posibilidad de que las marcas inflen el precio antes de las rebajas.

Por suerte para los compradores, hay una forma de verificar que los precios realmente correspondan a una oferta. La página keepa.com es la solución.

La necesidad de vigilar los precios y no realizar compras impulsivas, comparando y usando herramientas de análisis antes de tomar una decisión, es fundamental. Keepa.com es uno de los sitios fundamentales para ello.

La página que permite comparar el historial de precios en productos de Amazon. Foto: Keepa.com

Una vez en la página, se debe ingresar a la opción de búsqueda, pegar el enlace del producto de Amazon que se quiere revisar y el sitio mostrará el historial de precios, permitiendo comparar y detectar variaciones previas.

En caso de comprar en otras plataformas, también existen sitios en los que puede chequearse si los descuentos son reales o no: Precialo, MercadoTrack e Historial.com.ar.

Precialo es un comparador de precios online que ayuda a descubrir el producto más barato entre miles de tiendas de todo el país, mientras que MercadoTrack e Historial recopilan precios históricos de todos los productos para poder asegurar que efectivamente sean ofertas reales. Principalmente lo hacen en Mercado Libre.