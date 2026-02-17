Cómo salir de una amistad tóxica. Foto: Pexels.

Las relaciones entre los seres humanos pueden tornarse complejas, no solamente porque todas las personas son diferentes, sino porque hay algunas mentes en particular que suelen ser más manipuladoras que otras y atentar contra su salud mental.

De hecho, el abuso de poder o el maltrato no solamente se ve en las relaciones amorosas, sino también en las de amistad. Pueden comenzar lentamente y no siempre pasar a lo físico, ya que a veces con simples comentarios pueden hacerle daño a un ser querido e incluso buscar una justificación para cada caso. Por este motivo, es necesario estar atento a las "red flags" para protegerse de estas personas y establecer límites.

Cómo identificar una relación tóxica de amistad. Foto: Freepik

Las amistades son un pilar fundamental para la vida de las personas gracias al apoyo emocional y el bienestar social que generan al relacionarse con ellas. Sin embargo, no todos cumplen esa función de forma saludable.

Las red flags en las amistades pueden verse a simple vista si se tienen las herramientas necesarias y existe bastante información sobre este tema. La psicoterapeuta Antonella Galli, a través de un estudio realizado por la Clínica Ricardo Palma en Lima (Perú), demostró que el 83% de las personas encuestadas (en un rango de los 18 a 78 años) ha experimentado al menos una vez una relación tóxica de amistad.

Este hallazgo reveló entonces que la vida emocional y el bienestar general de las personas no solamente se ve afectado por las personas que mantienen relaciones amorosas, sino también por vínculos de amistad.

Cómo identificar una relación tóxica de amistad

De acuerdo con el estudio realizado por la psicoterapeuta Galli, las personas tienden a normalizar las amistades tóxicas, a minimizarlas y a prestarles poca atención, algo que no suele ocurrir en el plano romántico.

Los principales efectos negativos en una amistad tóxica pueden generar agotamiento de energía, dificultad para poder expresarse, sentimientos de culpa o vergüenza, entre otras cuestiones. Foto: Freepik

“Esto se debe a que una amistad no afecta las decisiones que tomamos ni requiere la aprobación de los demás, como sí sucede al elegir una pareja”, explicó la experta en su estudio. En este mismo sentido, detalló algunas particularidades que podrían ser indicios de que hay vínculos tóxicos disfrazados de amistad.

Red flags en amistades, según la psicología:

Negatividad constante y actitud victimista.

Envidia y falta de tolerancia hacia los éxitos ajenos.

Narcisismo, con la creencia de que todo lo que hace está bien.

Soberbia, con tendencia a aleccionar y menospreciar a los demás.

Control y dictadura, imponiendo normas en la relación.

Manipulación y engaño para conseguir sus propósitos

Propagación de rumores y dramatización de situaciones.

Galli indica en el estudio que, en las mujeres, las amistades tóxicas se perciben a través de la atención constante o la utilización de la persona únicamente para desahogar sus problemas, mientras que, en los hombres, suelen ser más agresivas, críticas y narcisistas.

Según el estudio, los principales efectos negativos en una amistad tóxica pueden generar agotamiento de energía, dificultad para poder expresarse, sentimientos de culpa o vergüenza, frustración, obligación de cuidar o generar empatía y sensación de control.

Cómo salir de una relación tóxica de amistad. Foto: Freepik

Cómo salir de una relación tóxica

Primero, es importante comprender que ningún artículo ni consejo reemplaza una sesión de psicoterapia, por lo que lo más importante es reconocer que la persona se encuentra frente a un problema y que puede desactivarlo con la ayuda de un profesional de la salud mental.

En segundo lugar, se pueden tomar las siguientes medidas: