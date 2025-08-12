Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 12 de agosto de 2025

Clima actual

Pronóstico del tiempo para hoy en Ciudad De Buenos Aires

El clima en Ciudad De Buenos Aires para esta mañana se presenta con un panorama despejado. Las temperaturas comenzarán desde unos frescos 8.6°C, elevándose gradualmente. El viento soplará con una velocidad máxima de 12 km/h, mientras la humedad alcanzará el 62%. El sol saldrá a las 07:57, añadiendo un agradable matiz al comienzo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde, las temperaturas máximas en Ciudad De Buenos Aires llegarán hasta los 16°C. Se prevé un clima parcialmente nuboso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de ligeras brisas que podrían llegar a los 22 km/h. La puesta de sol, programada para las 17:50, dará paso a una noche tranquila y templada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 12 de agosto de 2025

Los aficionados a las observaciones astronómicas podrán disfrutar de un amanecer a las 07:57 y un atardecer a las 17:50. No habrá precipitaciones significativas, con un porcentaje del 0% en probabilidad de lluvia, lo que sugiere una noche despejada perfecta para visualizar las estrellas.