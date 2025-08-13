No guarden los paragüas: cuándo vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico e informó cuándo vuelven las precipitaciones.

Lluvias; tormentas. Foto: NA (Damián Dopacio)

Si bien la semana en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores marca agradables condiciones climáticas y con mucha amplitud térmica, se espera el regreso de lluvias para la próxima semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el próximo martes 19 de agosto habrá un episodio de precipitaciones generalizadas en Buenos Aires, y podrían estar presentes durante todo el día. Se registrarían acumulados de entre 25 y 50 milímetros.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 12 grados de mínima y 16 de máxima.

Clima extendido en CABA. Foto: SMN.

Clima para el Día del Niño

El próximo domingo 17 de agosto se celebrará el Día del Niño 2025 en Argentina. Esta fecha, que suele reunir a las familias, no presenta posibles lluvias, hasta el momento, más allá de que las condiciones no serán las mejores.

El frío seguirá sobre la Ciudad de Buenos Aires, con una variación de entre 11°C y 17°C en el termómetro. El cielo estará mayormente nublado, por lo que habrá pocas chances de disfrutar de un agradable día al aire libre.

La buena noticia es que hará más calor, en comparación al sábado 16. El primer día del fin de semana tendrá una mínima de 7°C y una máxima de 14°C, también con cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día.